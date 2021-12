GF Vip, Urtis smaschera Miriana: “Con 30 mila euro li fa fuori tutti”

Nelle scorse ore, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha svelato un retroscena clamoroso su Miriana Trevisan: scopriamo di più.

Nessuno si sarebbe mai aspettato di una confessione del genere, sono tutti rimasti completamente spiazzati. Giacomo Urtis ha rivelato di non fidarsi di Miriana Trevisan, il motivo è sconcertante: scopriamo di più.

Giacomo Urtis , la terribile confessione su Miriana Trevisan

Giacomo Urtis è il protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. I telespettatori lo conoscono già, dato che non è la prima volta che partecipa al reality di Alfonso Signorini.

Lui è uno dei personaggi più amati dal pubblico perché è una persona schietta e sincera che non si lascia condizionare dalle telecamere. Ma soprattutto è sempre pronto a lanciare degli scoop pazzeschi, anche davanti a milioni di telespettatori, infatti, non è la prima volta che Giacomo racconta degli episodi sconvolgenti sui vip della Casa.

Nelle scorse ore ha svelato a Soleil Sorge un retroscena choc sulla gieffina Miriana Trevisan. In questi ultimi mesi, le due si sono scontrate diverse volte e proprio per questo Giacomo ha deciso di confidarsi con lei: scopriamo cosa ha raccontato.

Lo scioccante retroscena

Il famoso chirurgo plastico, prima dell’eliminazione di Biagio D’Anelli, ha raccontato un retroscena scioccante su Miriana Trevisan a Soleil Sorge, durante una pausa nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip.

Giacomo Urtis ha raccontato di aver conosciuto l’ex fidanzata di Pago prima di entrare nel reality, grazie ad un amico in comune con il quale avrebbe avuto un flirt con la donna:

“Prima di entrare un mio amico… 20-30 mila euro. Lei fa così, intorpidisce gli uomini e poi li fa fuori tutti”.

IO SONO SCONVOLTA 😱 SU CIÒ CHE DICE URTIS SU MIRIANA 😱ASCOLTATE E TIRATE VOI LE CONCLUSIONI #gfvip #miriana #giacomourtis #biagio pic.twitter.com/MVTtvkoFce — giada rossa (@RossaGiada) December 27, 2021

Delle dichiarazioni che in poco tempo hanno fatto il giro del web, ma non è finita qui perché il chirurgo ha promesso all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che appena usciranno fuori gli racconterà molto altro su Miriana.

Sicuramente, nella prossima puntata, Alfonso Signorini non perderà l’occasione per parlare di questo argomento e non mancheranno i colpi di scena e soprattutto gli scontri. Non ci resta che aspettare per scoprire cosa accadrà.