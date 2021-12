Enrico Papi: “Mi è morta tra le braccia” Il dramma svelato del conduttore | VIDEO

By

Enrico Papi classe 1965 è un conduttore televisivo e autore televisivo italiano, il suo esordio in Rai è avvenuto alla fine degli anni ottanta. Per la prima volta parla della morte della madre.

Uno dei volti storici di Italia 1, nella sua vita ha subito un grave lutto. che lo ha toccato profondamente.

Il dramma di Enrico Papi

Tra le conduzioni di successo di Enrico Papi programmi come: Sarabanda, Matricole & Meteore, La pupa e il secchione e La ruota della fortuna. Approdato a Sky Italia nel 2010, fa ritorno a Mediaset all’inizio del 2020.

Personaggio di rilievo nel mondo dello spettacolo di recente è stato ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, una delle conduttrici Mediaset più stimate e apprezzate, nonché compagna storica di Pier Silvio Berlusconi.

Con la simpatica presentatrice Enrico Papi ha condiviso il ricordo di una persona cui era profondamente legato: sua mamma. Il momento doloroso è stato affrontato per la prima volta dalla morte della donna. Per il celebre conduttore la visita in trasmissione è stata quasi di un ritorno a casa.

La confessione shock d Papi

La mamma di Enrico Papi, la signora Luciana Riccioni è venuta a mancare un anno fa, per lei Enrico pronuncia parole toccanti cariche di grande tenerezza, al punto che visibilmente commosso nel rievocare il suo ricordo, si interrompe commuovendosi spesso.

Il dramma di Enrico Papi 🙏🥺🥺 pic.twitter.com/S8HL8xKE7e — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 31, 2021

Madre e figlio erano molto affezionati l’uno a l’altra, Enrico la definisce una donna meravigliosa con cui parlava tutti i giorni. La donna aveva da poco compiuto 81 anni, e morendo ha lasciato nella famiglia un profondo dolore. Come ha detto in trasmissione Papi:

“Per un figlio vedere la madre morire tra le proprie braccia è la cosa più brutta. Questo mi ha cambiato”.

La mamma di Enrico Papi è deceduta dopo una lunga malattia e lasciando un grande vuoto nel cuore del conduttore, per lui è stato una grande sofferenza vederla morire non avendo possibilità di fare nulla per fermare l’inevitabile.