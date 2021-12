WhatsApp, finalmente la funzione vocale che fa felice tutti: impossibile farne a meno

By

Tutti noi abbiamo un amico che con WhatsApp invece di chiamare manda un messaggio vocale di 10 minuti. E forse la parte più importante del messaggio è proprio negli ultimi 10 secondi!

La rivoluzione di cui nessuno potrà più fare a meno è arrivata!

Il funzionamento dei messaggi vocali

Nato nel 2009 WhatsApp ha cambiato il modo di comunicare in qualunque ambito, dall’amicizia, all’amore e finanche sul lavoro.

La conversazione si è diversificata e arricchita con emoticon, video e foto, ma anche videochiamate e registrazioni. Siamo reperibili volenti o nolenti ed l’ascolto dei messaggi sarà possibile farlo nella metà del tempo.

Probabilmente WhatsApp ha fatto un errore nel creare i messaggi vocali. Di fatto, non ha stabilito un tempo massimo limitato. In questo modo, se gli utenti lo desiderano, possono mandare messaggi di ore!

I messaggi vocali sono stati una autentica innovazione nel panorama della messaggistica. Da molti sono stati amati, al contrario di altri che li hanno detestati. Il loro scopo principale è quello di “aiutare” l’utente a esprimersi meglio e più velocemente, evitando di scrivere.

Messaggi vocali più veloci su WhatsApp

Nel frattempo WhatsApp ha agevolato gli utenti con una nuova funzione in soccorso di quanti detestano i messaggi prolissi. Dopo molti test è arrivata la funzione per velocizzare i messaggi vocali su WhatsApp per tutti gli utenti iOS e Android.

È arrivata dunque la funzione di WhatsApp che forse aspettavate di più, c’è una nuova interfaccia di registrazione dei messaggi vocali. Una funzione che può visualizzare con una forma d’onda, il vostro messaggio vocale prima di inviarlo.

Inoltre è possibile farlo scorrere, per quanti hanno amici che amano mandare messaggi vocali da due minuti. Si tratta una grande novità per tutti quanti amano ascoltare prima la propria voce e per tutti quelli che hanno paura di mandare sempre il messaggio con le informazioni sbagliate.

Per tutti gli utenti che hanno aggiornato l’applicazione, la funzione è stata resa disponibile automaticamente. Il suo funzionamento è molto semplice: una volta avviato l’ascolto dell’audio, sulla destra del messaggio apparirà un pulsante per accelerare il messaggio.

I messaggi vocali sono velocizzabili di 1,5x e 2x, in pratica, arrivando a dimezzare il tempo di ascolto. La velocità normale è indicata con 1x.