Piangere, è bene farlo spesso: complicazioni al tuo fisico se non lo fai

C’è chi afferma che piangere senza che nessuno veda le nostre lacrime non ha senso. Nulla di più inesatto, le lacrime possono essere benefiche.

In realtà piangere apporta dei benefici come combattere lo stress ed eliminare l’ansia. Rinunciamo a piangere in pubblico e a volte indugiamo a versare una lacrima in presenza dei nostri cari. Eppure piangere ha molti benefici per il corpo e la mente. Di seguito alcuni motivi per aprire le valvole!

Piangere per sentirsi meglio

Almeno una volta nella vita ci è stato detto di “piangere liberamente in quanto ci avrebbe dato sollievo”. Ebbene, avevano ragione! Secondo gli ultimi studi, piangere migliora l’umore almeno in 9 casi su 10. L’unico caso in cui è qualcosa di davvero inconsolabile.

Questo perché la consapevolezza del benessere si rafforza quando le lacrime permettono la risoluzione del problema o una nuova comprensione della situazione che ci ha spinto oltre il limite.

Quando comunichiamo uno stato

Le lacrime sono il solo modo per i bambini di esprimere i loro bisogni e malesseri, ed è anche un modo per noi adulti di comunicare quello che proviamo in alcuni momenti in cui non riusciamo ad esprimere alcuni stati d’animo.

Gli esseri umani sono gli unici animali che piangono per motivi emotivi. Nonostante la maggior parte delle volte si pianga per la tristezza, versare lacrime ci consente anche di trasmettere emozioni come la gioia, la rabbia, la paura e il sollievo.

Attenuare lo stress

Piangere fa letteralmente uscire il peso interiore che è in noi. Le lacrime emotive non hanno la stessa composizione delle lacrime che avvengono di riflesso, come accade ad esempio quando tagliamo una cipolla.

Le lacrime che si versano sotto un’emozione intensa possono contenere ormoni legati allo stress, come il cortisolo e l’adrenalina, che il corpo sprigiona tramite il pianto.

Piangere per ricevere sostegno

Il piangere come una fontana davanti a un amico può essere un ottimo modo per ottenere aiuto quando ne hai più bisogno. Le ricerche hanno scoperto che le persone sono più propense a dare sostegno a qualcuno che sta piangendo.

Per mantenersi in perfetta salute

Sembra che che lacrime emotive contengano più proteine di altri tipi di lacrime, ma anche ormoni, manganese e potassio. Stando ad alcuni studi il pianto può ripristinare questi livelli nel corpo, il che aiuta a mantenere il corpo sano. Inoltre ostacolare costantemente le lacrime è un comportamento negativo, per il fatto che non permette al nostro corpo di scaricarsi e di ritrovare un beneficio fisico ed emotivo.