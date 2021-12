GF Vip, Soleil vomita nel lavandino in cucina: “Che schifo, una roba imbarazzante”

Nelle scorse ore i telespettatori del Grande Fratello Vip hanno assistito ad una scena alquanto sgradevole. Soleil Sorge stava per vomitare nel lavandino della cucina: scopriamo tutti i dettagli.

Nelle ultime ore un filmato di Soleil Sorge ha lasciato il pubblico completamente sconvolto. Già negli scorsi giorni si parlava di una scarsa igiene all’interno della casa del Grande Fratello Vip, stavolta si è superato ogni limite: scopriamo cosa è accaduto poco fa.

GF Vip, problemi di igiene

I telespettatori più attenti del reality del Grande Fratello Vip, guardando la diretta del programma hanno notato che i concorrenti non fanno attenzione a mantenere la casa di Cinecittà in ordine ma soprattutto pulita.

In particolare, alcuni vipponi scongelano il cibo in maniera scorretta, infatti, lo mettono sotto l’acqua senza avvolgerlo in un sacchetto e con questo metodo non riescono a prevenire la proliferazione batterica.

Oppure quando si lavano i denti nel lavandino della cucina, ancora colmo di bicchieri e piatti sporchi da lavare. Per non parlare di chi assaggia il cibo mentre prepara il pranzo o la cena e lo inserisce nuovamente nella padella tutto mangiucchiato.

Nelle scorse ore, al centro dell’attenzione è finita Soleil Sorge che non ha rispettato nessuna norma igienica, dato che stava quasi per vomitare sempre nel famoso lavandino della cucina, scatenando così una gigante polemica sul web: scopriamo di più.

Soleil Sorge vomita nel lavandino: è polemica

Poco fa, sul web è diventato virale un video che riguarda proprio Soleil Sorge e anche Gianmaria Antinolfi. Tutto è iniziato quando l’imprenditore campano comincia a scherzare con lei schizzandogli dell’acqua sporca sul viso.

Le gocce d’acqua finiscono proprio nella bocca dell’influencer e a quel punto lei ha avvertito un sapore davvero sgradevole, infatti, le viene subito da vomitare:

“Sei una me*da, ti odio, mamma mia che vomito.”

Per levare il sapore dell’acqua sporca, Soleil si è pulita sulla bocca del lavandino più vicino, ovvero quello della cucina. Gianmaria è scoppiato a ridere ma i telespettatori, che hanno assistito a questa scena, sono sempre più preoccupati sulla pulizia della Casa del Grande Fratello Vip.