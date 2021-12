GF Vip, Soleil confessa: “Ho avuto una relazione a 3” | Uno è un famosissimo cantante

Soleil Sorge sconvolge: l’influencer italo-americana ha confessato di aver avuto una relazione a tre e uno dei suoi ex compagni è un famoso cantante. Vi sveliamo tutti i dettagli.

Arriva una confessione piccante da parte dell’influencer italo-americana. Durante una chiacchierata con Nathalie Caldonazzo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato di aver intrattenuto una relazione con due uomini contemporaneamente. Ecco che cosa ha dichiarato la Sorge.

Soleil Sorge lascia Nathalie Caldonazzo a bocca aperta

Che Soleil Sorge fosse peperina e con un carattere particolarmente vivace lo si era capito fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6. La gieffina sta facendo tanto discutere di sé ormai da oltre tre mesi.

Per settimane è stata al centro dell’attenzione per via del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran e proprio nelle ultime ore, lei, l’ex attore di CentoVetrine e la modella venezuelana sono stati smascherati da alcune chat pubblicate che confermano che quanto accaduto dentro e fuori la casa del Grande Fratello tra loro era organizzato a tavolino.

La Sorge non smette però di stupire e durante una chiacchierata con Nathalie Caldonazzo, ha fatto delle dichiarazioni molto forti che hanno lasciato interdetta la gieffina. Soleil ha confessato di aver intrattenuto una relazione contemporaneamente con due uomini e uno di questi è un famoso cantante.

La confessione scioccante della gieffina

Ormai i riflettori sono puntati su Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua ad essere al centro dell’attenzione e a far parlare di sé.

Nelle scorse ore è stata smascherata insieme ad Alex Belli e Delia Duran a seguito della pubblicazione di alcune chat in cui i due gieffini parlavano di come comportarsi all’interno della casa per acquisire popolarità. Ma non è tutto.

Durante una tranquilla chiacchierata in giardino con la new entry, Nathalie Caldonazzo, la bionda influencer ha fatto delle confessioni che hanno lasciato a bocca aperta. Soleil ha dichiarato di aver intrattenuto una relazione sentimentale in contemporanea con due uomini e uno di questi è un famoso artista italiano.

La Sorge ha aggiunto di aver mandato avanti questa storia per ben sette mesi perché nei due ragazzi aveva trovato lati che le piacevano e che insieme davano forma al suo prototipo di uomo ideale.

Uno di loro era a conoscenza della doppia relazione e alla fine la gieffina è stata obbligata a scegliere. Per qualche mese ha intrattenuto dunque una liason con un cantante italiano.

Si mormora che l’artista in questione sia Briga che tra l’altro proprio qualche giorno fa è convolato a nozze con Arianna Montefiori. La confessione di Soleil ha lasciato tutti di stucco.