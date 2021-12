Gf Vip, Barù confessa le richieste degli autori ma la regia non fa in tempo a chiudere l’audio | È scandalo

I telespettatori più attenti hanno sentito la bizzarra confessione di Barù. Il gieffino avrebbe rivelato cosa gli hanno detto gli autori del reality show: scopriamo di più.

Nelle ultime ore si è scatenata una gigante polemica dopo le parole di Barù. L’uomo ha fatto una confessione sconcertante che riguarderebbe proprio gli autori del Grande Fratello Vip: nessuno si sarebbe mai aspettato una rivelazione del genere.

Barù contro gli autori del GF Vip

Barù in pochissimo tempo è riuscito ad ambientarsi nella casa più spiata d’Italia e a farsi amare dal pubblico di Canale 5. Il suo modo di fare schietto e diretto ha conquistato proprio tutti. In più occasioni ha dimostrato di non aver alcun timore di raccontare episodi anche che vanno contro le dinamiche del reality.

La sua spontaneità è proprio quello che ci voleva, infatti, i telespettatori lo amano proprio per questo, perché è uno dei pochi concorrenti che non si lascia condizionare dalle telecamere.

Poche ore fa, però, il suo “spirito libero” ha giocato dei brutti scherzi dato che si è lasciato andare ad una confessione davvero scottante che ha messo in cattiva luce gli autori del programma: scopriamo cosa ha rivelato.

La confessione sconcertante

Durante una chiacchierata con Katia Ricciarelli, Barù ha confessato una richiesta che gli avrebbero fatto alcuni autori del programma, ovvero, di spingersi verso alcune delle donne della Casa, dunque, costruire una storia d’amore.

In molti credono che la regia lo stia avvicinando alla principessa etiope, ovvero Jessica Selassié, dato che alcuni hanno notato un certo feeling tra i due. Nelle scorse ore Barù, ha rivelato:

“Questi Grandi Fratelli che mi spingono…vogliono che tro…Ma perché?”

La regia non ha fatto in tempo ad intervenire per spostare l’inquadratura e spegnere i microfoni, infatti, il duro sfogo del concorrente è stato trasmesso e i telespettatori hanno sentito tutto. Ed ora cosa accadrà? Non ci resta che aspettare la prossima puntata del Grande Fratello Vip per scoprire cosa accadrà.