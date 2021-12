Elena Sofia Ricci, avete mai visto la figlia? In questo balletto più bella della madre | VIDEO

Avete mai visto la figlia della magnifica attrice italiana Elena Sofia Ricci? Loro sono praticamente due gocce d’acqua ma in questo balletto la supera senza ombra di dubbio!

Tutti conosciamo la storia della famigerata attrice italiana. L’abbiamo vista calarsi nella parte per interpretare al meglio innumerevoli ruoli. Ogni film in cui lei è presente, ha la garanzia assoluta che diventerà sicuramente un successone. Quando i riflettori iniziano a puntare verso di te, mantener riversata la propria privacy risulta alquanto difficoltoso. Molti sono i personaggi famosi infatti che tentano in tutti i modi di mantenere lontani i propri cari sotto gli occhi attenti del grande pubblico e dei fan tutti. Il tutto fatto ovviamente per fargli condurre una vita agiata senza alcun tipo di problematiche aggiuntive.

Altri personaggi dello spettacolo e del cinema invece non si pongono alcun problema a mostrare i propri cari fieri davanti agli occhi di tutti, soprattutto se si tratta di famigliari ormai abbastanza grandi da saper affrontare le difficoltà legate alla fama. Ebbene sì, essere famosi comporta anche svariati svantaggi, l’importante però è saper gestire il tutto al meglio senza farsi cogliere impreparati.

Chi è la figlia di Elena Sofia Ricci, l’avete mai vista? Lei è un incanto

La donna è sposata con Stefano Mainetti, e dal loro amore è nata proprio la diretta interessata di oggi. Lei si chiama Maria Mainetti ed ha solo 17 anni, per altro compiuti da poco. La ragazza è davvero incantevole ed è praticamente identica alla madre. L’accomunano gli stessi lineamenti, la figlia infatti sembra il ritratto della madre in tenera età. Per quanto possa risultarvi strano, la madre pubblica spesso degli scatti che ritraggono la figlia sui propri profili social.

Su Instagram ad esempio pubblica principalmente foto di quando lei era ancora molto piccola.

Nelle ultime ore però è spuntato fuori un video che le ritrae insieme. A pubblicarlo è stata la stessa figlia sul proprio profilo sulla piattaforma d’origine cinese: TikTok. App molto utilizzata dai giovani di oggi.

Maria ha tentato disperatamente di insegnare un balletto alla madre, ottenendo per giunta anche risultati abbastanza soddisfacenti. Ovviamente però è lei la protagonista indiscussa, la quale ha completamente stracciato la madre.

Ma la bellezza della figlia di Elena Sofia Ricci? 😍 pic.twitter.com/lql3o6FYIw — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 30, 2021

Il video ha ottenuto inoltre innumerevoli visualizzazioni, hanno ballato sulle note di Meghan Trainor: Title. Insieme hanno ironizzato sulla richiesta del padre di togliere le scarpe subito dopo aver varcato la porta d’ingresso della casa.

Desirèe Cirisano