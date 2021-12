Belen Rodriguez è sempre al centro della cronaca rosa e nelle scorse ore un video con il suo storico ex ha fatto molto discutere: scopriamo di più.

Belen Rodriguez è ogni volta al centro del gossip. I suoi flirt e relazioni hanno sempre fatto molto discutere. Nelle scorse ore si è ritornato a parlare del suo rapporto con il suo ex marito Stefano De Martino, perché sono stati beccati insieme: tutti i dettagli.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? La verità

La storia turbolenta tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata continuamente al centro dell’attenzione per i loro numerosi tira e molla. Nonostante le diverse incomprensioni che ci sono state, sono sempre rimasti in ottimi rapporti per il bene di loro figlio Santiago.

I due si erano conosciuti all’inizio del 2012 nella trasmissione televisiva “Amici” di Maria De Filippi. Lei era ancora impegnata con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona e lui con la cantante Emma Marrone.

Oggi Belen è fidanzata con il famoso hair stylist Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la secondogenita Luna Marì. Ma le recenti indiscrezioni hanno rivelato che la storia con il padre di sua figlia potrebbe essere terminata definitivamente.

Ma non è finita qui, perché ora Belen è ritornata single e a quanto pare si è riavvicinata molto al suo ex marito Stefano De Martino e un video pubblicato sui social ha confermato tutto.

Il probabile ritorno di fiamma

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati bruscamente, ma alla fine si sono dimostrati di essere dei bravissimi genitori perché sono riusciti a trovare un giusto equilibrio per loro figlio Santiago, infatti, i due ora sono in ottimi rapporti.

A confermare ciò è stato un video di Ignazio Moser che ha pubblicato nelle sue Instagram Stories, dove si vede il ballerino e conduttore napoletano a casa della sua ex moglie per celebrare le feste natalizie tutti insieme, come una famiglia.

In molti sperano in un ritorno di fiamma, ma a quanto pare, almeno per il momento, non ci sarebbe nessun riavvicinamento. Ma la buona notizia è che sono molto uniti ed è davvero bellissimo, soprattutto per Santiago.