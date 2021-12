Le condizioni psicofisiche di Charlene di Monaco continuano ad essere avvolte in un alone di mistero.

Poco dopo essere tornata nel Principato, la principessa triste pare sia stata ricoverata nella clinica di lusso Kusnacht Practice che si affaccia sul lago di Zurigo, in Svizzera. Questa clinica è specializzata in riabilitazione e cura da dipendenze d’ogni sorta e c’è chi teme una possibile dipendenza dall’alcol.

Le indiscrezioni sulle condizioni di salute di Charlene non si contano considerando che il principe Alberto ed i suoi figli hanno trascorso il Natale con le zie anziché con sua madre.

Charlene di Monaco: fuga di notizie dalla clinica, si alimenta con una cannuccia

Il consorte ha dichiarato che Charlene soffre di un profondo esaurimento fisico ed emotivo ma questa sua dichiarazione non basta per dissipare i dubbi.

“Si alimenta con una cannuccia, ha perso metà dei chili che aveva”

rivelano alcuni amici dell’ex nuotatrice mettendo in guardia la stampa sulle reali condizioni di salute della 43enne.

La storia si complica e si fa sempre più misteriosa. Charlene non tornerà nel Principato a breve termine. Suo marito Alberto sta già pensando a come ‘sostituirla’. Le zie Caroline e Stephanie si prendono cura dei due gemelli Jacques e Gabriella.

Rumors sulle reali condizioni della principessa Charlene

Il mistero si fa sempre più fitto sulle ragioni del ricovero che ha tenuto Charlene Wittstock lontana da Palazzo Grimaldi anche a Natale. Dagospia snocciola qualche indiscrezione: pare che il principe Alberto ed i figli siano andati a trovarla in clinica in un giorno festivo.

Profondo esaurimento psicofisico: è davvero solo questo il problema? O c’è dell’altro che il principe Alberto non dice? Forse si tratta di dipendenza da alcol o disturbo alimentare? Come detto, la principessa triste si alimenta con una cannuccia: gli amici di Charlene riferiscono ai media che per 6 mesi non ha assunto cibo solido ed ha perso metà del suo peso.

I rumors si moltiplicano: Charlene di Monaco riceve poche visite in ospedale. Una di queste visite ha fatto drizzare le antenne ai magazine. Pare che Vlad Doronin, l’uomo d’affari russo, ex fidanzato di Naomi Campbell, sia andato a trovarla di recente.