Bollette gas e luce, come fare per poterle pagare in 10 piccole rate

Il rischio che le bollette gas e luce possano aumentare, a partire da gennaio 2022, è elevato ma il Governo ha da poco annunciato che sarà possibile pagarle in 10 rate.

Questa possibilità è prevista dal Bonus bollette 2022, un incentivo che riduce le aliquote sugli oneri generali di sistema ed include lo sconto sull’Iva per il metano.

In dettaglio, le fatture emesse dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 potranno essere dilazionate in dieci rate ad interessi zero. Qualsiasi aspetto legato alla rateizzazione (inclusa la periodicità dei pagamenti) verrà stabilito dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambienti (ARERA).

Bonus bollette gas e luce: chi può richiederlo pagando in 10 rate

Il Bonus bollette gas e luce non è per tutti: la misura precedente ha interessato 5 milioni di famiglie. I requisiti per accedere al bonus restano invariati. L’agevolazione spetta a coloro che:

hanno un’ISEE inferiore a 8.265 euro o pari a 20mila euro annui per nuclei familiari con almeno 4 figli;

percepiscono il reddito o pensione di cittadinanza;

versano in condizioni di salute precarie ed utilizzano apparecchiature elettromedicali.

Coloro che avranno difficoltà potranno pagare in 10 rate per i consumi fatturati dal 1° gennaio al 30 aprile 2022.

Aliquote ridotte e sconto sull’IVA per il metano

Nel 1° trimestre 2022 verranno annullati gli oneri di sistema per le utenze della luce fino a 16kwh: ne beneficeranno famiglie e piccole imprese (come artigiani, bar). Riguardo al gas metano per usi industriali e civili, è previsto uno sconto sull’IVA: verrà applicata un’aliquota del 5% per i consumi relativi al primo trimestre 2022.

Come richiedere il Bonus bollette 2022

A seguito delle novità introdotte dal DL 26 ottobre 2019 non servirà presentare una specifica domanda per la richiesta del Bonus bollette 2022. Basterà presentare l’ISEE valida ed aggiornata.

Una volta presentata l’ISEE, il bonus sarà riconosciuto automaticamente in bolletta dal fornitore del servizio relativo a luce e gas. Per ulteriori dettagli in merito ai beneficiari del bonus ed alle modalità per richiederlo, si attendono comunicazioni dall’ARERA.