“Sei solo un buffone” Basciano disintegra Gianmaria in diretta | Questa volta l’ha fatta grossa

Alla diretta di ieri sera Gianmaria Adinolfi ha nominato Alessandro Basciano scatenando le sue ira. Sono volate parole forti. Vediamo perché.

Il voto di Gianmaria ha spedito Basciano direttamente nella lista di coloro che potrebbero essere esclusi dalla trasmissione.

Adinolfi nominato

Nella puntata di ieri sera, 27 dicembre 2021, tra i nominati è risultato Alessandro Basciano. A spedirlo in nomination è stato proprio Gianmaria, rivale in amore per via della contesa Sophie Codegoni. La nomination non è andata giù ad Alessandro per via di una conversazione che aveva avuto con Gianmaria qualche ora prima nella casa, con tanto di abbracci fraterni.

Stando a quanto affermato da Basciano, infatti, se Gianmaria non lo avesse nominato, per lui la salvezza sarebbe stata assicurata. L’imprenditore ci tiene parecchio a rimanere in gara, non solo per i soldi guadagnati con la sua permanenza nella casa ma anche per continuare a coltivare la sua relazione con la Codegoni.

La lite tra i due imprenditori

Tra i due imprenditori, rivali in amore, sono volate parole forti, poco dopo la diretta. Basciano era incontenibile e ha detto tutto quello che pensava a Gianmaria.

In particolare, Basciano ha tuonato che non digerisce di buon grado le buffonate. Sì perché i due, poche ore prima si erano abbracciati e, secondo l’ex tentatore, la nomination sarebbe una vera buffonata. Per contro, Gianmaria Antinolfi ha cercato di stare calmo affermando che, un semplice abbraccio e dialogo non significa essere amici.

Basciano ha rimarcato che non era nel suo interesse essere amici e non gli da fastidio la nomination in se quanto il fattore umano che, secondo lui, è venuto a mancare:

“Io non voglio essere tuo amico. Come lo instauri un rapporto se mi nomini? Mi rode il c*lo. Non è la nomination, è una questione umana. Ci siamo guardati negli occhi e abbracciati. Io posso uscire pure domani”.

Vedremo in questi giorni come andrà a finire la diatriba tra i due. Fatto sta che Gianmaria ha tutte le motivazioni per volerlo fuori, dato il triangolo che si è instaurato con Sophie, che prima dell’ingresso di Basciano non aveva occhi che per lui.