Postura, come fare per stare più dritto | Ripeti questi esercizi tutti i giorni

Il mantenimento di una buona postura fa bene alla salute, e ci regala una maggiore disinvoltura quando siamo in presenza degli altri.

Pochi esercizi da eseguire ogni giorno oltre a darci una buona postura sono in grado di aumentare l’autostima.

Come raggiungere una buona postura

L’immagine che diamo di noi e della nostra vita quotidiana, e anche il nostro umore, sono spesso visibili dalla nostra postura. Non solo, anche ciò che ci accade può avere delle ripercussioni visibili sulla nostra postura. Quante volte ci siamo accorti solo in seguito della posizione assunta dalla schiena una volta seduti!

Bisogna considerare la postura come un concetto mutevole che può cambiare in quanto è sensibile a fattori esterni. Ma come riconosciamo una buona postura?

Postura eretta o rilassata

Una postura eretta ha bisogno dell’adeguata tensione muscolare, motivo per cui il bacino dovrebbe essere dritto, con gli addominali e i glutei contratti, in tal modo la schiena risulterà dritta e il petto ben aperto.

In sostanza occorre: tirare in dentro la pancia e mettere fuori il petto!

Sapevate che la forza dei muscoli aiuta ad alleviare le ossa? Non solo, lo fa anche nei confronti dei legamenti e dei dischi intervertebrali, aiuta a respirare più liberamente perché alleggerisce la pressione sugli organi interni.

Quando si adotta, anche solo per cattiva abitudine, una postura rilassata o passiva, facciamo affidamento sui legamenti, quando le spalle cadono in avanti e lo stomaco perde la sua tensione, la schiena risulta arrotondata.

Certo la postura passiva può risultare più comoda, ma non va bene e alla fine si finisce con il trasferire il carico ai legamenti e ai dischi intervertebrali.

In che modo la postura parla di noi?

Può capitare che qualcuno guardandoci ci dica che ci vede un po’ giù di corda… in realtà pur non volendo, tendiamo a farci piccoli quando non stiamo bene, o siamo tristi. Le cose mutano, e invece ci sentiamo e siamo più grandi, quando abbiamo superato un ostacolo o siamo felici per qualcosa.

Sappiamo che il linguaggio del corpo è in grado di rivelare molto di noi, inoltre una postura eretta è in grado di renderci più attraenti agli occhi degli altri.

Motivi della cattiva postura

Tra le cause più comuni della cattiva postura c’è il passare molto tempo davanti al PC o davanti alla televisione, oppure il parlare spesso al telefono quando siamo in movimento.

Mentre si compiono queste attività, siamo portati a inclinare la testa e le spalle in avanti e intorno alla schiena. Con il passare del tempo, queste abitudini possono condurci ad assumere quotidianamente una cattiva postura.

Gesti semplici come il portare la borsa sempre sulla stessa spalla, se fatto a lungo, può portare a squilibri muscolari. Gli squilibri muscolari finiscono con il portare ad un rapporto ineguale tra il muscolo che esegue il movimento, e il muscolo opposto responsabile del movimento.

Anche uno stress eccessivo sui muscoli e gli infortuni possono essere la causa di una cattiva postura.

Questo perché alcuni muscoli tendono ad indebolirsi, mentre altri possono risultare più “accorciati”. Se non si fa abbastanza esercizio o non ci si allena correttamente, le fasce muscolari possono perdere la loro elasticità.

Come migliorare la postura tutti i giorni

Possiamo migliorare la nostra postura anche mentre si svolgono attività quotidiane come il lavare i piatti o indossare le scarpe. Per quanto si tratti di movimenti automatici, a secondo da come li facciamo ogni giorno, possono influire sulla nostra salute.

Stando al pc dovremmo ricordaci di raddrizzarci di tanto in tanto, abbassare portare le spalle all’indietro e tenere lo schermo del computer abbastanza alto, meglio se è situato all’altezza degli occhi.

Un allenamento da fare a casa, consiste nello sdraiarsi a pancia in giù, poggiando la fronte su di un materassino posto sul pavimento, guardando in basso. Le braccia si sollevano su ciascun lato con i pollici a contatto con le spalle, quindi si sollevano i gomiti Le braccia e le spalle formano una linea retta. Mentre si alzano le braccia le scapole si stringono.

Mantenere la posizione per 5 secondi. Il primo giorno possiamo iniziare facendo 20 di questi esercizi, il secondo giorno 25 e il terzo 30 esercizi, questo ci aiuterà a stare più dritti!