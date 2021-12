Decoder TV, finalmente gratis a queste condizioni: richiederlo subito è un gioco da ragazzi

Il maxi-emendamento alla Legge di Bilancio presentato dal Governo diventa operativo per quel che riguarda il Decoder TV. Sarà finalmente gratis grazie alla misura Bonus Tv riservata ai pensionati.

Poste Italiane consegnerà ai titolari di pensione un decoder per vedere la nuova Tv digitale continuando ad utilizzare il vecchio televisore.

Il Decoder Tv consentirà di vedere i programmi sul vecchio modello dopo il passaggio al nuovo digitale terrestre che ha modificato requisiti dei televisori e frequenze.

Ricordiamo che le nuove modalità di diffusione del segnale TV entreranno in vigore a gennaio 2023 in via definitiva: a partire da questa data, i canali saranno visibili soltanto da chi è in possesso di una TV HD o un decoder. Per lo switch off sono previste varie date.

Per questa misura, il Governo ha stanziato ben 68 milioni di euro al fine di rinnovare il fondo istituito per supportare gli italiani nel passaggio al nuovo digitale terrestre.

Decoder TV ai pensionati gratis da Poste Italiane: requisiti per ottenerlo

E’ nota la stretta collaborazione tra Poste Italiane e Governo. Poste ha già effettuato operazioni di supporto alle fasce più deboli e bisognose, ad esempio consegnando a domicilio le pensioni oppure prenotando il vaccino in certe Regioni attraverso portalettere.

Ora si impegna per un nuovo compito: supportare gli italiani nella transizione tecnologica stringendo un accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico. Per questa operazione metterà a disposizione una rete di circa 13.000 uffici postali e più di 30.000 portalettere.

Il Decoder del valore non superiore ai 30 euro sarà consegnato da Poste Italiane ai pensionati che posseggono i seguenti requisiti:

Titolari di una pensione non superiore ai 20.000 euro annui;

Cittadini di età superiore a 70 anni.

Come richiedere ed ottenere il Decoder Tv gratis

I cittadini che rientrano nei suddetti requisiti potranno accedere all’agevolazione per ricevere a casa il Decoder Tv. Per la consegna, saranno avvisati per tempo tramite una lettera di Poste Italiane.

Potranno beneficiare della consegna a domicilio del decoder senza doversi recare in un negozio per l’acquisto.

Gli aventi diritto potranno sfruttare questa opportunità, concordare con Poste Italiane un appuntamento telefonico, tramite una piattaforma dedicata oppure ufficio postale per fissare il giorno di consegna.

In genere, gli anziani non vanno molto d’accordo con la tecnologia ma per l’installazione del decoder non dovranno preoccuparsi. I beneficiari del bonus potranno ricevere assistenza telefonica da Poste per installare il nuovo apparecchio.