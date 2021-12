Can Yaman, scontro di fuoco con Paradiso | Si contendono la cosa più importante della vita

By

L’attore turco Can Yaman, uno dei volti più noti della soap turche di nuova generazione, sfida Tommaso Paradiso. Lo scontro tra l’attore/modello dal fisico scultoreo ed uno dei cantanti più apprezzati della scena musicale italiana è bollente.

Due ragazzi affascinanti, ciascuno a modo proprio (da una parte, l’attore tutto muscoli, dall’altra, il cantante italiano introverso e discreto), che fino a ieri non avevano nulla in comune o da condividere. Oggi, sono i protagonisti di una sfida: si contendono lei, una meta per molti irraggiungibile, la più importante.

Can Yaman sfida Tommaso Paradiso: si contendono lei…

Can Yaman e Tommaso Paradiso hanno un solo punto in comune: piacciono ai giovani. Probabilmente, per questo motivo si ritrovano sul ring di colpo a contendersi lei, la conduzione del Festival di Sanremo.

La squadra dei cantanti in gara (25 concorrenti in tutto) è ormai ufficiale dopo la vittoria di Yuman, Tananai e Matteo Romano a Sanremo Giovani. Il resto (conduttori e ospiti) è tutto da decidere ancora.

Se lo sta chiedendo tutta Italia: chi saranno i conduttori che affiancheranno Amadeus? Le curiosità sono anche altre: riguardano gli ospiti, l’eventuale partecipazione di Fiorello, forse l’arrivo sul palco di Benigni. L’attesa più grande, però, si concentra sui co-conduttori: è su di loro che circolano più rumors.

Sarà Can o Tommaso a condurre il festival?

L’ago penderebbe più dalla parte dell’attore/modello turco 32enne Can Yaman, volto della serie tv di successo DayDreamer – Le ali del sogno, protagonista dei gossip per la relazione estiva con Diletta Leotta. Potrebbe essere lui ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston. Secondo quanto riporta Il Giornale, è prossima la chiusura della trattativa che dovrebbe portare Yaman a Sanremo.

Il suo nome e quello di Tommaso Paradiso, ex dei Thegiornalisti, non sono gli unici: si parla anche di Alessia Marcuzzi, Simona Ventura, Miriam Leone, Matilde Gioli, Matilda De Angelis. In questi giorni, circolano anche i nomi di Loredana Berté e del campione olimpico 100 metri Marcell Jacobs.

La lista è lunga, per ora Ama Sanremo non si sbottona sui nomi di ospiti, co-conduttori con Amadeus ed altre apparizioni che, dal 1° febbraio, si susseguiranno all’Ariston.