Sabrina Ferilli confessa tutto: l’orribile verità rimasta nascosta per 20 anni

Sabrina Ferilli, una delle attrice romane più amate di sempre ma anche un vero e proprio sex symbol. Recentemente ha confessato un terribile retroscena: scopriamo cosa ha rivelato.

Durante una recente intervista al Messaggero, l’attrice e showgirl romana ha raccontato un tragico retroscena che riguarda proprio il famoso spogliarello al Circo Massimo dopo lo Scudetto della Roma. Fu un momento storico che però si rivelerò un vero dramma: scopriamo cosa ha raccontato Sabrina Ferilli.

Sabrina Ferilli, lo storico spogliarello

Per i tifosi romanisti è impossibile dimenticare questa data, ovvero il 24 Giugno 2001. La Roma vinse il terzo scudetto della sua storia e dopo il trionfo l’intera tifoseria giallorossa andò a festeggiare al Circo Massimo. La città stava festeggiando per l’immenso traguardo, ma non solo. Sabrina Ferilli aveva promesso da mesi uno spogliarello se la sua squadra del cuore avesse vinto e così è stato.

Ma non tutti sanno che in quella giornata unica e irripetibile per i tifosi si rivelerò un vero e proprio incubo per l’attrice e showgirl romana, infatti, recentemente ha svelato un retroscena inedito e drammatico che riguarda proprio quel giorno: scopriamo di più.

Il terribile retroscena che nessuno conosceva

L’attrice all’epoca era al centro dei riflettori, come anche oggi. Nonostante siano passati 20 anni, la sua bellezza è intramontabile. Lei è l’emblema della femminilità mediterranea e naturale, ma il pubblico la ama non per l’aspetto estetico ma per la sua personalità genuina e semplice che la rende davvero fantastica.

Sabrina è una donna forte, infatti, durante una recente intervista a Il Messaggero ha raccontato un retroscena davvero drammatico, una ferita aperta che le fa ancora male. Dopo lo spogliarello per la vittoria dello scudetto della Roma, l’attrice ha attraversato un periodo terribile, anche se per lei era una gioia immensa che la sua squadra del cuore avesse trionfato. Dunque, Sabrina ha raccontato:

“Per quello spogliarello ricevetti diffide e lettere di minacce di morte. Con i social e il politically correct oggi non sarei arrivata sul palco del Circo Massimo con la bandiera”.

Delle minacce di morte che a quel tempo l’avevano davvero spaventata, anche oggi lo racconta un po’ di difficoltà, ma lei è una donna forte e ha superato anche quel periodo molto buio.