Farina, come non sporcare più il piano di lavoro con il metodo della frusta

A chi piace cucinare, quando usa della farina in casa, sicuramente conoscerà quanto sia divertente farlo e quanto non sia piacevole dover ripulire dopo.

Sembra inevitabile ma basta aprire il sacchetto della farina per essere avvolti magicamente da una nuvola di bianca.

Farina, come non sporcare

Al termine della cottura degli alimenti, quando si lascia la cucina in disordine, alcuni consigli per sporcare meno saranno utili. Ci sono elementi che fanno parte del preparare i pasti che solo a guardarli sporcano, uno di questi è la farina.

Soffice, impalpabile ed estremamente volatile non seve stranutire per farla volare via oltre i confini di una ciotola, a volte è sufficiente aprire nel modo sbagliato il sacchetto…

Partiamo innanzitutto dal grembiule, un capo di abbigliamento che non vedremo indossato in tv da chi si accinge a fornirci ricette da copiare, ma che risulta estremamente utile quando siamo al riparo della nostra cucina.

Ovviamente oltre a non voler sporcare particolarmente la cucina di certo non vogliamo sporcare noi stessi!

Per cercare di sporcare il meno possibile il piano di lavoro, ordiniamo sul ripiano tutti gli ingredienti che ci servono, oltre un sacchetto per smaltire i rifiuti e un panno umido per pulire sul piano di cottura gli avanzi di cibo che stiamo utilizzando.

Se state cucinando del cibo che richiede una pastella o una panatura, per evitare di sporcare il ripiano della cucina meglio sostituire il piatto con un sacchetto di plastica usa e getta.

Nel sacchetto verseremo a seconda di cosa occorre la farina o il pangrattato e il sale e quello che va impanato. Una volta che abbiamo scosso per bene, il tutto il gioco è fatto. Abbiamo il pezzo impanato a dovere e la cucina è pulita.

Un trucchetto per sollevare la farina dal sacchetto senza che questa si riversi tutta intorno è utilizzare una comune frusta manuale, di quelle che vengono impiegate per montare la panna.

Inseriamo la frusta in modo perpendicolare, la ruotiamo e con questo movimento intrappoliamo la farina al suo interno. Una volta posizionata sulla ciotola, la frusta rilascerà la farina senza spargere nulla!