Belen nei guai: gravissime accuse da Nina: “Ha fatto fare delle schifezze a Carlos”

Belen nei guai, è stata accusata dalla showgirl Nina Moric di aver costretto suo figlio a compiere atti inappropriati, secondo la donna avrebbe cercato di baciare in bocca il figlio.

Il giovane 19 enne Carlos Maria nato dalla coppia Nina Moric, Fabrizio Corona al centro delle gravi accuse che vengono mosse nei confronti di Belen.

Già dal 2015 Nina Moric aveva accusato Belen Rodriguez di aver molestato il figlio Carlos, nato dalla relazione con Fabrizio Corona.

Di fatto le showgirls Nina Moric e Belen Rodriguez si erano trovate l’una davanti all’altra, durante un processo per diffamazione nei confronti della soubrette di origine sudamericana. In quell’occasione Belen ebbe modo di dire:

“Mi ha accusato di avere molestato suo figlio, un’accusa gravissima dalla quale ho sentito il dovere di difendermi in quanto mamma. Darò in beneficenza i soldi di un eventuale risarcimento”.

Inoltre la Moric aveva accusato Belen di girare nuda per casa mentre c’era il figlio Carlos, allora ancora minorenne.

Il Natale non ferma Nina Moric che ha di nuovo espresso le sue pesanti accuse a Belen Rodriguez. Sono state infatti pubblicati screenshot di una conversazione con suo figlio Carlos Maria.

Nelle pubblicazioni, il figlio della Moric e di Fabrizio Corona Carlos Maria classe 2002, un giovane timido e riflessivo ha narrato quanto avvenuto il 23 dicembre, giorno dell’antivigilia.

Secondo i post della Moric il figlio avrebbe scritto un messaggio dove si riportava:

“Belen mi ha fatto bere, voleva farmi fumare, mi ha baciato in bocca, no voleva che la baciassi in bocca pure mio padre. Belen è una cretina. Tuza portami via da questo paese, voglio stare con la mamma, mi manchi”.