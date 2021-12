Soleil scarta i regali di Natale riposti sotto l’albero ma viene subito demolita dai concorrenti del GF Vip 6: ecco il motivo delle loro parole.

La vippona Soleil ha da sempre attirato verso di sé gli sguardi di molti, essendo praticamente sempre sotto i riflettori è normale che per lei arrivino anche delle critiche. La sua presente all’interno della casa del reality è davvero fondamentale. Molti sono i volti famosi che contano su di lei, perfino gli autori stesso celano una vera e propria preferenza nei suoi confronti. Il tutto infatti è dimostrato dalle riprese della regie, le quali sono praticamente rivolte sempre nei suoi confronti.

Di questo aspetto se ne sono accorti anche svariati concorrenti e proprio per questo motivo hanno iniziato a provare un forte odio nei suoi confronti. Il pubblico da casa invece si suddivide in due schiere, chi la supporta e la stima e chi invece cerca in tutti i modi di screditarla poiché pensa che non meriti tutta questa fama. Ad ogni modo, sono molti i pettegolezzi che circolano sul suo conto e molti di questi partono direttamente all’interno delle mura della casa.

Soleil demolita direttamente dai concorrenti del GF Vip 6: ecco cosa ha scatenato questa loro forte reazione

Alcuni concorrenti infatti la reputano indisciplinata, arrogante e inopportuna. Ovviamente essere la preferita degli autori non giova alcun vantaggio all’interno della casa se si prendono in considerazioni i rapporti umani. Questo infatti aumenta semplicemente l’irritazione dei suoi compagni, i quali tentano in tutti i modi di attirare l’attenzione della regia ottenendo però con scarsi risultati. Come ben saprete i vipponi hanno trascorso il Natale nella casa del Grande Fratello Vip, nonostante questo però hanno comunque scartato numerosi regali. Alcuni di questi ovviamente arrivano dagli sponsor e la maggior parte infatti sono praticamente tutti uguali.

La gieffina, scartando il suo regalo era inizialmente molto sorpresa e soddisfatta di ciò che ha trovato all’interno del pacchetto. Successivamente però si è resa conto che non era ciò che aveva immaginato ed è rimasta abbastanza dispiaciuta. Il tutto è stato seguito da versi strani, vocali urlate dalla diretta interessata. Carmen, essendole di fianco non ha fatto altro che lanciarle un’occhiataccia, come dal resto hanno fatto anche altri.

Soleil che mentre apre il pacco fa versi tipo aah uuhh ooh ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/DybjcNInMH — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 26, 2021

Il pubblico da casa invece ha espresso il suo pensiero, un utente inoltre ha perfino detto:

“Anche quando apre i regali raglia!”

Insomma, c’è chi la ama incondizionatamente e chi invece non prova alcun sentimento positivo nei suoi confronti.