Grandi notizie per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. La coppia è al settimo cielo, la famiglia si allarga. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Silvia Toffanin e Pier Silvio allargano la famiglia

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più longeve del mondo della tv. Nonostante non siano sposati, stanno insieme da tanti anni e hanno costruito una meravigliosa famiglia. I due sono genitori di Lorenzo Mattia che è nato nel 2010 e di Sofia Valentina che è nata invece nel 2015.

La Toffanin che si è fatta conoscere dai telespettatori come letterina di Passaparola, il game show degli anni ’90/2000 condotto con grande successo da Gerry Scotti, non ha mai compiuto un passo falso. Attualmente è la conduttrice del fortunato programma Verissimo che tra l’altro conduce da diversi anni.

La sua bravura e la sua professionalità hanno fatto sì che Silvia entrasse nel cuore dei telespettatori che ancora oggi continuano a seguirla con grande affetto. Il suo programma ha avuto un riscontro di ascolti così positivo che Mediaset ha deciso di premiarla: dal 2021 la Toffanin è in onda con il suo programma per ben due volte a settimana.

Non si esclude anche un terzo appuntamento settimanale molto probabilmente a partire dal 2022 ma per il momento queste sono solo voci di corridoio. Intanto, la Toffanin si gode non soltanto il suo successo professionale ma anche quello privato. È giunta proprio nelle ultime ore una notizia meravigliosa: Silvia e Pier Silvio allargano la famiglia.

La coppia Mediaset è al settimo cielo

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi stanno insieme da oltre 22 anni. Si sono incontrati in occasione di una partita del Milan e tra i due è stato amore a prima vista. La coppia non ha intenzione di convolare a nozze, almeno per il momento, perché come affermato più volte dalla conduttrice di Verissimo, lei e il compagno non hanno bisogno di un contratto legale per testimoniare il sentimento che li unisce.

La coppia ha due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Nelle ultime ore è giunta una notizia clamorosa: la coppia allarga la famiglia.

Vi anticipiamo subito che Silvia Toffanin non è in dolce attesa ma il lieto evento da festeggiare è la nascita della piccola Olivia, figlia di Lucrezia Vittoria Berlusconi, nata dalla precedente relazione di Pier Silvio con l’ex modella Emanuela Mussida.

Pier Silvio Berlusconi è diventato dunque nonno. Nonostante la bambina sia nata in realtà otto mesi fa, la notizia è venuta fuori solo nelle scorse ore. A lanciare la notizia bomba è stato il settimanale Chi.