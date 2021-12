Sbucciare l’aglio senza impuzzolire le mani, ci vuole 1 secondo | Semplicissimo

Uno dei compiti che risultano detestabili in cucina è sbucciare l’aglio oltre a tagliare la cipolla, questo perché immancabilmente resta un forte odore sulle mani.

L’aglio o lo si ama o lo si detesta, e questo vale sia cotto che crudo, compreso il suo odore.

Proprietà e benefici dell’aglio

L’aglio fa parte di quelle piante considerate medicinali in quanto presenta moltissime proprietà salutari. Sono i composti solforati all’interno dell’aglio i responsabili del tipico odore.

L’aglio è un elemento indispensabile di una dieta mediterranea e uno dei più sani alimenti. Impiegato come condimento da tempi remoti, è dimostrato che gli antichi egizi lo utilizzavano 6.000 anni fa e inoltre le sue caratteristiche culinarie e medicinali erano apprezzate dai greci.

L’allicina contenuta nell’aglio lo rendono un antibiotico notevole, capace di inibire numerosi tipi di batteri come quelli responsabili del tifo.

In realtà l’odore caratteristico che è emanato dall’aglio si avverte ogni volta che in qualche modo si danneggia, come avviene quando lo spremiamo in una pietanza o lo mastichiamo. Lo spicchio d’aglio intero non ha alcun odore.

Come sbucciare l’aglio senza impuzzolire le mani

Uno dei sistemi ce vengono utilizzati per sbucciare l’aglio senza riempirsi le mani del suo caratteristico odore prevede l’impiego di un barattolo di vetro capiente dotato di coperchio.

Quindi vanno inseriti gli spicchi d’aglio sciolti, si chiude il barattolo con il coperchio e si inizia a scuotere energicamente.

Questo farà sì che l’aglio colpisca la superficie del barattolo di vetro e il suo coperchio, provocando delle rotture ch libereranno l’aglio dal suo “vestito”.

LEGGI ANCHE —> Aglio e cipolla, facili da conservare ma MAI nel frigo

Un trucchetto per pelare l’aglio senza toccarlo con le mani consiste nell’infilzarlo con un coltello mentre è ancora attaccato alla base centrale, facendolo ruotare per farlo uscire. Verrà fuori tutto intero e senza pellicina e noi non avremo il suo odore sulle mani!