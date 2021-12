Pigne al cioccolato, perfette come dessert a natale: facili e golosissime

By

Le Pigne al cioccolato sono l’ideale se vogliamo offrire un prodotto originale in occasione delle festività natalizie, occorre assolutamente seguire le indicazioni di questa ricetta!

Pigne al cioccolato non comportano cottura è sono molto facili e divertenti da realizzare, inoltre saranno pronte in mezz’ora.

Un divertente dessert per Natale: Pigne al cioccolato

Si tratta di una composizione davvero gustosa per impreziosire la tavola, i dessert che richiedono veramente pochissimi ingredienti, guardiamo insieme in che modo è possibile prepararli in modo rapido e veloce.

Ingredienti per 6 persone

300 g biscotti morbidi ( oppure di avanzi di torta, pandoro)

200 g di cioccolato fondente

farina di cocco q.b

cereali al cacao a forma di barchetta q.b.

zucchero a velo q.b.

latte q.b.

burro q.b.

zucchero un cucchiaio raso

Preparazione

Per questa ricetta super natalizia e super golosa dobbiamo sbriciolare i biscotti in una capiente ciotola, una volta ultimata la preparazione a questi ai uniremo il cacao e la farina di cocco, facendo amalgamare per bene gli ingredienti con un cucchiaio.

In una terrina a parte misceliamo con una frusta il burro e lo zucchero, una volta che saranno amalgamati uniamo i liquidi alle farine e iniziamo a miscelare, prima con il cucchiaio in secondo tempo impiegando le mani, che avremo ben unto.

Prendiamo porzioni dell’impasto ottenuto per dare ad ognuno una forma che dovrà essere molto simile a un arancino o di una pigna.

A questo punto passiamo ad incastrare i nostri cereali al cioccolato per dare l’immagine della pigna, versiamo tutto intorno al nostro composto il cocco e infine cospargiamo con la nostra neve commestibile, ovvero con lo zucchero a velo.