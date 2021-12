Piante grasse, non fare mai questo passaggio | L’errore da principianti da non fare più

La passione per le piante grasse è piuttosto comune, sono piante che non hanno bisogno necessariamente del cosiddetto pollice verde. Tuttavia hanno bisogno di una particolare cura.

Ciò nonostante occorre fare attenzione a non commettere alcuni sbagli che ne comprometterebbero la vita in casa.

Gli errori da non fare con le piante grasse

Quando si desidera un po’ di verde in casa le piante grasse sono una salvezza, in particolar modo per quelli che come me sarebbero capaci di “far morire una pianta di plastica”. Praticamente sono indistruttibili!

Tuttavia hanno bisogno di alcune cure di base ma importanti. Per questo motivo se a guardare le tue piante grasse ti sembra che siano un po’ tristi, forse stai facendo alcuni errori cruciali.

Presi dalle mille incombenze della vivere quotidiano è facile dimenticare di prendersi cura delle piante grasse, proprio perché hanno bisogno di poche cure. Vediamo gli errori che non si devono fare.

Scegliere e cambiare il vaso giusto

Nel desiderio di decorare e abbellire il proprio appartamento ci lasciamo trasportare dai nostri desideri dimenticando le esigenze della pianta, che non dimentichiamo è un essere vivente con ciclo vitale molto simile a quello degli animali.

Quindi mettete da parte la ricerca di un elegante contenitore che si abbini all’appartamento, perché se stai piantando piante grasse in vasi drenati o troppo piccoli, questo potrebbe decretare la fine della tua amata pianta.

Infatti la maggior parte delle piante grasse in realtà preferisce il terreno asciutto, di fatto se impieghiamo un contenitore senza fori per far penetrare l’acqua, questo aumenterà le possibilità di irrigazione eccessiva. Ricordiamo che le piante grasse sono note per la loro capacità di resistere in aree aride, ma troppa acqua rischia di fare affogare e marcire le loro radici.

Il terreno adeguato

Il terriccio migliore per la tua pianta grassa dovrebbe risultare ben drenato. È necessario mettere uno strato di argilla espansa speciale sul fondo del vaso che avrete scelto per lei.

La cosa essenziale è che lo strato di drenaggio non superi un terzo dell’altezza del vaso. Successivamente ponete un primo strato di terriccio fino a raggiungere i due terzi del vaso.

Quando vanno annaffiate

Questa tipologia di pianta può resistere anche un mese senza acqua e tuttavia sopravvivere, questo però non vuol dire che non ha bisogno dell’acqua.

Le piante grasse tendono ad immagazzinare acqua in più nelle foglie per sopravvivere, e a volte anche nelle radici, ma se fai passare troppo tempo tra un’annaffiatura e l’altra, possono iniziare ad appassire e far cadere le foglie ed ad assumere quell’aspetto triste e poco succulento che le contraddistingue.

Facendo attenzione al terreno, potremo notare quando è asciutto così da sapere che è arrivato il momento di annaffiare. Dovremo inserire un dito all’interno del terreno per sondare il grado di umidità e regolarci così con l’innaffiatura.

Di cosa hanno bisogno le piante grasse

Si è già detto, poco, ma va da se che essendo piante grasse, la maggioranza di loro predilige la luce diretta del sole, più dell’ombra. Se per fare “arredamento” la costringete a vivere in angoli poco illuminati non le date molte possibilità di vivere e prosperare.

In questo caso potete optare per la “pianta del serpente” una pianta capace di vivere bene anche in luoghi scarsamente illuminati. Tuttavia la maggior parte delle piante grasse ama la luce più diretta che puoi dare loro.

Come nel caso di altre piante d’appartamento, se non viene data loro abbastanza luce, possono perdere il loro colore naturale in più i loro steli si allungheranno in modo anomalo alla ricerca della luce.

Quindi prima di acquistare una pianta, pensa a dove la posizionerai in casa e leggi attentamente prima le condizioni sul retro dell’etichetta, in tal modo non faremo l’errore di metterla a casaccio in casa sperando che se la cavi da sola!