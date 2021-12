Mezzi limoni dimenticati in frigo, il trucchetto per non buttarne più nessuno

Per quanto tempo possono resistere i mezzi limoni dimenticati in frigo prima di essere buttati nella spazzatura, e possiamo evitarlo?

Molte volte è capitato d dover usare solo una parte del limone e di ritrovarsi i mezzi limoni che girano sui ripiani del frigorifero, avvizzendo miseramente.

La pianta di limone, è un frutto sempreverde che viene coltivato da più di 2.500 anni in Cina e in India. Furono gli arabi che lo introdussero nel Mediterraneo intorno al X secolo. Oggi il limone è coltivato in tutto il mondo, nei Paesi dove si trova un clima temperato.

La polpa dei limoni ha pochi semi e la sua buccia è molto aromatica, capace di esaltare il sapore di un budino di riso, perfetto nel gin tonic.

Li possiamo trovare tutto l’anno, anche se la loro stagione effettiva parte dall’inizio dell’autunno, per arrivare alla fine di giugno.

Quando acquistiamo i limoni dobbiamo fare attenzione al momento dell’acquisto alla qualità della loro buccia guarda la pelle. Dovrebbe essere di un bel giallo brillante, e dall’aspetto succoso, al contrario meglio scartare quelli secchi, in quanto vi ritrovereste con un limone poco succoso dalla consistenza sarà spugnosa.

Evitate anche quelli che risultano cedere al tatto, vuol dire che è un po’ ammuffito.

Come evitare i mezzi limoni dimenticati in frigo

In cucina i limoni sono una costante, anche se non è un frutto che si mangia come gli altri, infatti lo si usa per condire, per farne delle spremute per il succo, lo usiamo nella pasticceria.

Tuttavia se non viene utilizzato tutto è facile che si dimentichino in un angolo del frigorifero. In realtà i limoni possono durare anche per due o tre settimane in frigorifero, ma devono essere introdotti in una busta con cerniera o in un contenitore con poca aria.

In tal modo impiegheranno più tempo a disidratarsi, prolungando la loro vita ad un periodo di oltre un mese.

Una volta tagliato il modo migliore per conservarlo è mettere il limone rimasto in frigorifero su un piatto e coperto da un bicchiere. Se invece dovete solo spremerne qualche goccia potete praticare un foro nel limone intero così da utilizzarlo senza aprirlo a metà.