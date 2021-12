Grave Lutto al Gf Vip: via immediato dalla casa | Morte inaspettata

Grave Lutto al Gf Vip, Alessandro Basciano, uno dei concorrenti dell’ultima edizione, toccato dal lutto, è morto suo nonno.

La notizia è arrivata via social con Instagram, a darla la sorella dell’imprenditore, Nicole.

Grave Lutto al Gf Vip 6

È deceduto il nonno di Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e donne e nuovo protagonista del Grande Fratello Vip 6, che di recente era entrato nella casa più osservata d’Italia.

A dare la notizia della morte dell’uomo, avvenuta il giorno di Natale è stata la sorella di Basciano Giorgia Nicole. La donna ha infatti comunicato il decesso del congiunto proprio il giorno di Natale, all’interno di una storia sulla sua pagina Instagram.

Pubblicando la foto del nonno la sorella di Alessandro diceva:

“In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non essere stata lì… nonnino ci mancherai tanto“.

Le notizie circa le cause che hanno dato origine al decesso dell’uomo, che dalla foto pubblicata appare sorridente, non sono molte.

Alessandro Basciano, muore il nonno tanto amato

Come ogni vip che si rispetti anche Alessandro ha i suoi fan, infatti su Instagram vanta circa 400 mila followers, qui il giovane imprenditore posta foto e video che lo ritraggono in vari momenti della sua vita.

Alessandro è entrato da poco nella casa del Grande fratello vip 6, a movimentare le giornate delle partecipanti, dopo l’uscita di Alex Belli, legandosi in modo particolare con Sophie. Tuttavia a volte sembra indeciso, in quanto sembra dedicare molte attenzioni a tutte e tre le sue possibili prede.

L’inquilino del Grande Fratello ancora non è a conoscenza del lutto che lo ha colpito, nonostante il suo staff abbia condiviso la storia di Giorgia Nicole sul profilo Instagram.

Sono ancora da vagliare da parte dei produttori se come già accaduto in passato, anche ad Alessandro sarà concesso di poter uscire dalla casa del GF Vip, per quanto per un breve periodo.

Questo darebbe al giovane di poter essere presente ai funerali del nonno e di vivere il suo lutto all’interno della propria famiglia.

Resta da vedere come reagirà alla notizia l’imprenditore e se prenderà o meno la decisione di uscire dalla casa o di proseguire il suo percorso.