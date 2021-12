Bancomat, guardate questo gesto: potrebbe accadere ogni volta che prelevate

Prelevare al Bancomat è una delle operazioni di routine dei nostri tempi. Inserire la carta, digitare il codice, scegliere l’importo e dare l’ok: uno dei gesti più naturali del mondo.

Gran parte delle persone non sanno cosa succede, in realtà, ogni volta che prelevano o quando effettuano qualsiasi altra operazione al Bancomat.

Fate molta attenzione: stiamo per svelarvi un dettaglio sconosciuto ai più.

Bancomat: cosa succede ogni volta che prelevate

Di solito, si pensa che l’operazione di prelievo sia riservata, personale, intima. No, non è completamente segreta.

Al momento del prelievo la filiale registra immediatamente il movimento. Senza contare che l’Agenzia delle Entrate sa, monitora le nostre operazioni per individuare possibili irregolarità. Fin qui, niente di misterioso, gran parte di noi lo sa.

Ciò che molti non sanno è che c’è anche qualcos’altro che monitora: la telecamera nascosta, impercettibile, invisibile, silenziosa. Siamo controllati senza saperlo, veniamo ripresi tutte le volte che effettuiamo un prelievo o altre operazioni allo sportello ATM.

Quali telecamere ci riprendono? Gli occhi elettronici generali all’ingresso della banca e la telecamera nascosta installata presso lo sportello ATM. Si tratta di una telecamera integrata per motivi di sicurezza: soltanto gli sportelli obsoleti e datati non la integrano.

Prelievo Bancomat: ripresi per la nostra sicurezza

Può sembrare una realtà inquietante, si pensa subito alla privacy, ma c’è anche il rovescio positivo della medaglia: la nostra sicurezza.

E’ grazie alla telecamera nascosta che, il più delle volte, si riesce a risalire al responsabile quando qualcuno preleva illegalmente con una carta di credito trovata in un portafoglio smarrito o rubata.

In questo caso, le Forze dell’Ordine possono visualizzare le immagini di ingresso e di uscita ed hanno anche l’ausilio della panoramica frontale del soggetto per identificarlo tempestivamente.

Tanto per rendere l’idea, pensiamo ad una di quelle puntate di Celebrity Hunted, il noto reality di Amazon. In questo reality i vip devono nascondersi per sfuggire ai cacciatori. Le autorità sulle loro tracce sono in grado di risalire a varie immagini registrate, tra cui proprio quelle del Bancomat. Tutte le volte che effettuano un prelievo, vengono ripresi in pieno.