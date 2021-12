Busta paga, 100 euro in più a fine mese | Come capire se hai subito diritto

Busta paga, ecco chi ah diritto di ricevere i 100 euro in più a fine mese: tutti i dettagli per capire chi ne avrà diritto.

Negli ultimi anni in Italia vi sono stati vari problemi, principalmente di natura economica. Con l’arrivo della pandemia abbiamo assistito ad un vero crollo. Ogni famiglia ha riscontrato dei problemi, chi più e chi meno. È necessario infatti ripartire da zero cercando di portare l’Italia ai livelli sperati. I cittadini italiani cercano di rimettersi in carreggiata raggruppando quel poche che rientra a fine mese. Qualche entrata in più infatti farebbe comodo. Da anni lo Stato cerca di garantire un equilibrio fra il guadagno e le spese che ogni cittadino deve affrontare.

Per questo si è discusso molto sul da farsi così da poter aiutare tutti i lavoratori ad affrontare le spese necessarie. Il tutto però non ha ottenuto molti risultati, anzi, le tasse da pagare sono sempre in aumento e c’è chi infatti non riesce ad arrivare a fine mese. Lo Stato però ha pensato a lungo su come poter migliorare la situazione ed è giunto finalmente ad un conclusione accettabile.

Busta paga, 100 euro in più a fine mese: chi potrà usufruirne?

Per ogni cosa che viene concessa dai piani alti però bisogna tener conto di innumerevoli fattori. Bisogna infatti effettuare vari calcoli prima di potervi fare richiesta. Dovete sapere che ci sono varie procedure da seguire dettagliatamente e questo richiede del tempo. I 100 euro in più non saranno di certo un’esorbitante somma di denaro ma comunque un’entrata in più non guasta mai. Per poter ottenere i soldi però bisogna tener conto del proprio reddito. Se questo super il totale consentito infatti non sarà possibile ricevere il denaro.

Secondo alcuni criteri stimati dettagliatamente, i cittadini che potranno continuare a ricevere i soldi, ovvero i 100 euro a fine mese sulla busta paga, non sono numerosi. L’emendamento presentato dal Governo del Parlamento prevede che per il 2022 i contributi previdenziali per redditi subiranno un sgravio di 0.8 punti. La riforma fiscale abbatte praticamente tutta l’aliquota.

Tutti coloro che hanno percepiscono un guadagno inferiore di base di 1880 euro potranno riscuotere i 100 euro. Non solo loro però, perfino chi sfiora i 3100 euro avrà il diritto di richiederli. Ovviamente il tutto deve essere richiesto ed accolto, a noi quindi non ci resta che aspettare. Sperando che l’economia del Paese di alzi.

Desirèe Cirisano