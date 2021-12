Francesca Michielin: chi è, età, altezza, fidanzato e profilo Instagram

Francesca Michielin, chi è la bravissima cantante? Conosciamo meglio la giovane e curiosiamo nella sua vita privata.

Chi è Francesca Michielin?

Francesca Michelin nasce a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza il 25 febbraio del 1995. Cresce in una bella famiglia che la sostiene tanto. La giovane inizia ad avvicinarsi al mondo della musica studiano a 9 anni il pianoforte. Con il tempo si appassiona alla musica e a 12 anni inizia a cantare in alcuni cori locali. Successivamente studia il basso elettrico e nel 2011 si iscrive all’Istituto Musicale Bassano.

Francesca Michielin carriera

Francesca fin da piccola ha sempre manifestato una propensione per la musica, cosi all’età di 16 anni decide di iscriversi e partecipare a X Factor. La giovane riuscì a passare le selezioni e entrò a fare parte della squadra delle Donne dei 16-24 anni coach Simona Ventura.

La giovane riesce a vincere il programma e qualche tempo dopo esce il suo primo singolo “Distratto” che riscosse un enorme successo. Ma nel 2012 calpesta il palco più importante d’Italia, ovvero quello dell’Ariston per duettare con Chiara Civello, concorrente in gara. Ma le collaborazioni non finiscono qui, la Michelin qualche tempo più tardi collabora con Fedez con il brano “Cigno Nero“.