Federica Panicucci: età, altezza, compagno, figli e carriera artistica

Federica Panicucci è una delle presentatrici televisive più note e più seguite dell’intero palinsesto della televisione Italiana. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Federica Panicucci?

Federica Panicucci nasce il 27 Ottobre 1967 a Cecina, una città in provincia di Livorno, dove cresce insieme alla sorella Michela. Fin da giovanissima, Federica Panicucci si appassiona al mondo dello spettacolo. Esordisce appena ventenne nell’allora popolarissimo programma di Enzo Tortora ”Portobello” nel ruolo di centralinista.

Carriera Federica Panicucci

Tra il 1988 ed il 1990 la Panicucci conduce invece Il gioco delle coppie, programma pomeridiano di Canale 5 che acquista rapidamente una enorme popolarità. Lavora anche come Speaker radiofonica per radio Deejay.

La vera svolta della carriera di Federica arriva però nel 1990, quando le viene offerta la possibilità di condurre il Festivalbar, insieme ai grandi della televisione Italiana come Fiorello ed Amadeus. Da questo momento in poi la carriera di Federica sarà in continua ascesa, la showgirl torna in Rai con programmi di successo quali Batticuore, Scherzi d’amore, e Destinazione Sanremo.

Dal 2006, anno in cui la Panicucci conduce conduce insieme a Enrico Papi il programma La Pupa e il Secchione, inizia invece il sodalizio definitivo con Mediaset. Dal 2009 Federica è acclamatissima presentatrice di Mattino Cinque, dove insieme a Francesco Vecchi tratta e commenta quotidianamente le notizie giornaliere.

Chi è il compagno di Federica Panicucci?

Nel 1995 Federica conosce il noto Dj Mario Fargetta i due si legano sentimentalmente e dopo nove anni di relazione, precisamente nel 2006, i due convolano a nozze. Dalla loro unione nasceranno due bambini, Sofia e Mattia, nati rispettivamente nel 2005 e nel 2007. Tuttavia , la storia tra la Panicucci ed il Dj finisce nel 2015. Diverse fonti e riviste di gossip attribuiscono la fine della ventennale relazione ai tradimenti di lui.

Dal 2016 la Panicucci è invece legata sentimentalmente all’imprenditore Mario Bacini, con il quale ha anche un brand di moda chiamato let’s bubble. Recentemente Federica ha confermato a Vanity Fair la sua intenzione di convolare molto presto a nozze con l’imprenditore

Profili Social

La Panicucci, come molte altre showgirl, è estremamente attiva sui social. Il suo canale Instagram ha oltre 1 milione di followers che seguono e sostengono la Panicucci, la quale non perde mai occasione di postare nuove foto e video riguardanti la sua carriera, i suoi progetti lavorativi ma anche la sua vita privata.