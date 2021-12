Charlene di Monaco, la prova reale | Il dramma in questo ritratto natalizio di famiglia

La Christmas Card 2021 della famiglia reale di Monaco pubblicata su Instagram non è una foto ma un disegno. Charlene di Monaco quest’anno fa gli auguri soltanto via social: passerà il Natale lontano dalla sua famiglia.

Nell’unica foto che ritrae la principessa insieme al marito ed ai suoi due gemelli dopo il ritorno dal Sudafrica, appare stanca appena scesa dall’aereo. A settembre ha trascorso in famiglia pochi giorni, poi la fuga in Svizzera.

Per l’intero anno 2021 non si è mai mostrata raggiante nelle foto ufficiali e in quelle ‘rubate’ del gossip.

La tradizionale foto di famiglia per gli auguri di buon Natale e buon anno è stata sostituita da un’inedita cartolina social scelta dalla famiglia Grimaldi. Charlene ed il principe Alberto posano con i principini Jacques e Gabriella dinanzi ad un albero di Natale ma si tratta di un dipinto a colori pastello. Era impossibile riunire la famiglia reale per una foto ufficiale. Cosa sta succedendo?

Charlene di Monaco: quale dramma si cela dietro la Christmas Card 2021?

La principessa Charlene non festeggerà il Natale con i suoi figli, il consorte ed il resto della famiglia reale. E’ ancora chiusa nella clinica in Svizzera per riprendersi da una malattia misteriosa.

Il suo ritorno a Palazzo è previsto per il prossimo anno, si spera agli inizi del 2022.

La principessa di Monaco ha passato un anno decisamente difficile a causa dei suoi problemi di salute. I suoi figli ed il principe Alberto sentono molto la sua mancanza.

Le sorelle di Alberto, Carolina e Stephanie di Monaco, cercano di rendersi utili il più possibile e di prendersi cura dei bambini ma nessuna donna può sostituire la loro madre.

Il male oscuro di Charlene di Monaco

Da settimane non si avevano notizie della principessa triste, ex modella e nuotatrice sudafricana. E’ stata costretta a rinunciare a tutti gli appuntamenti ufficiali, inclusa la Festa nazionale monegasca. Poi, di colpo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la Christmas Card (tradizione comune a tutte le case regnanti europee).

“Auguro a tutti un sereno e felice periodo di vacanze. Con tutto il mio affetto”.

Le condizioni di salute di Charlene restano gravi e misteriose: è indebolita nella mente e nel corpo dopo l’intervento chirurgico cui è stata sottoposta a primavera in Svizzera. La parola impronunciabile a Corte è ‘depressione’, aggravata dai rapporti difficili con il marito e le cognate Caroline e Stephanie. E’ il male oscuro per il quale Charlene non è potuta restare a Montecarlo dopo la lunga degenza in Sudafrica.