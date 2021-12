Soleil ubriaca fradicia al GF: distesa a terra senza forze mentre gli altri ballano | VIDEO

Scene inattese si vedono nella casa del Grande Fratello Vip: Soleil Sorge ubriaca fradicia è distesa sul pavimento mentre tutti intorno a lei ballano. Il web è senza parole.

Non sono giornate semplici, queste, per Soleil Sorge, rivelazione indiscussa di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Per settimane l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata al centro dell’attenzione per via del triangolo amoroso costruito insieme ad Alex Belli e Delia Duran.

Dopo l’espulsione del fotografo dal bunker di Cinecittà per aver violato le misure di sicurezza, la Sorge è caduta in una profonda malinconia. L’ingresso dell’ex tentatore di Temptation Island, Alessandro Basciano, ha smosso però il suo cuore e ha fatto ritornare il sorriso sul viso della bella influencer italo-americana.

Nonostante Basciano e la Sorge si siano avvicinati molto, Soleil non sta però ancora totalmente bene. Forse non ha ancora dimenticato Alex Belli? Intanto, nelle scorse ore la gieffina si è ubriacata così tanto da riversarsi sul pavimento. I fan sono preoccupati per lei.

Soleil Sorge non sta bene. Questa è la preoccupazione che molti follower hanno espresso sui social. Da quando Alex Belli ha lasciato il bunker di Cinecittà, nonostante la Sorge cerchi di mostrarsi agli occhi dei coinquilini e dei telespettatori come una ragazza forte, qualcosa in lei non va.

Soleil in più occasioni, durante la giornata, appare triste, malinconica e con le lacrime agli occhi. Che sia pensando ancora all’attore di CentoVetrine? Intanto Alex Belli fuori dalla casa, continua a far parlare di sé.

I confronti di cui è protagonista insieme a Soleil ogni settimana, tengono alta l’attenzione del pubblico. La bella ex corteggiatrice sta cercando, a modo suo, di dimenticare il fotografo ma le cose non stanno andando nel verso giusto.

Nelle scorse ore, in casa, i gieffini hanno organizzato un piccolo party. Tutti hanno partecipato ballando e cantando a squarciagola le canzoni più in voga del momento. Alla festa ha preso parte anche Soleil che però ha affogato i suoi dispiaceri nell’alcool.

La gieffina si è ubriacata e le scene che abbiamo visto lasciano senza parole. La Sorge si accascia sul pavimento mentre tutti gli altri intorno a lei ballano. Cosa le sta succedendo? I fan sono preoccupati per la gieffina.