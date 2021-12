Nuovo Bonus TV 2022: come fare subito richiesta per assicurarselo

By

La platea di famiglie che potranno beneficiare del Bonus TV si allarga. Il Nuovo Bonus TV 2022, prorogato fino a fine del prossimo anno, è stato rifinanziato nella Manovra con 68 milioni di euro. L’iniziativa del rifinanziamento per le famiglie è stata inserita da Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo economico.

Sono ancora molte le famiglie che devono adeguare i nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre sostituendo il vecchio televisore.

Secondo quanto riporta il Messaggero, l’incentivo è destinato a raggiungere oltre 5 milioni di famiglie. A giudicare dai dati dell’Aires, associazione che riunisce i maggiori gruppi di distribuzione come Unieuro ed Euronics, finora sono stati erogati 150 milioni di euro a beneficio di 2,5 milioni di famiglie. Si arriverà a toccare quota 5 milioni di famiglie considerando i 170 milioni ancora disponibili (incluso il rifinanziamento).

Per gli over 70, il governo ha previsto un incentivo in più.

Nuovo Bonus TV: cosa prevede per gli over 70

Il nuovo Bonus TV 2022 porta una novità per chi ha superato i 70 anni: è previsto il decoder che arriverà direttamente a casa. Questo servizio, che costerà complessivamente 5 milioni di euro, è rivolto a chi ha un reddito annuo fino a 20mila euro.

Il ministro Giorgetti è particolarmente soddisfatto di questa norma che consentirà agli ultrasettantenni di affrontare il passaggio alla Tv digitale senza disagi, non solo economici ma anche tecnologici. Agli over70 verrà inviata una comunicazione con le istruzioni per ricevere il decoder e chiedere assistenza su come usarlo correttamente.

Di conseguenza, oltre al rifinanziamento di 68 milioni di euro per il 2022 (che insieme alle giacenze rende disponibili risorse per 170 milioni), il governo ha pensato anche agli anziani.

Nuovo Bonus TV 2022: importo

Il Bonus TV 2022 prevede un incentivo fino a 100 euro. Per ottenerlo, è necessario rottamare il vecchio televisore.

Per nuclei familiari con ISEE non superiore a 20mila euro, è previsto il cosiddetto bonus TV decoder con l’aggiunta di ulteriori 30 euro.

Il Bonus viene erogato in forma di sconto applicato direttamente dal venditore al momento dell’acquisto del nuovo apparecchio.