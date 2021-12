By

Nicolò Scalfi è stato uno dei protagonisti e campioni indiscussi del noto programma televisivo ”Caduta Libera”, condotto da Gerry Scotti. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più su di lui.

Chi è Nicolò Scalfi?

Classe 1999 Nicolò Scalfi è nato a Sarezzo, una piccola città in provincia di Brescia. Non sappiamo molto della sua vita prima di partecipare, poco più che ventenne, al noto quiz show condotto da Gerry Scotti tranne che aveva intrapreso il percorso di studi in Design Industriale, poi abbandonato.

Soprannominato ”Il campioncino” Nicolò è noto soprattutto per essere stato il campione più longevo dell’intera storia del quiz show, nonché il concorrente che è riuscito ad accumulare il montepremi in assoluto più alto. Infatti, Nicolò è stato campione del seguitissimo quiz televisivo di Canale 5 dall’ottobre 2018 al luglio 2019, durante questo periodo Scalfi ha dato numerosissime volte prova delle sue numerose capacità, della sua preparazione, della prontezza di spirito e della lucidità mentale che gli ha permesso di restare praticamente imbattuto per ben 88 presenze.

Amatissimo sia dai telespettatori che dal noto presentatore Gerry Scotti, Scalfi è riuscito a portare a casa una somma esorbitante: oltre 700 mila euro in gettoni d’oro, che equivalgono a circa 650 mila euro tolte le tasse.

Chi è la fidanzata di Nicolò Scalfi

Nicolò è uno dei più giovani protagonisti e campioni del quiz show Caduta Libera, in onda su Canale 5. Sono perciò tantissimi i telespettatori che si sono chiesti se il campioncino fosse sentimentalmente impegnato. E’ stato proprio Gerry Scotti a chiarire il dubbio: Il presentatore ha infatti rivelato in diretta il nome della fidanzata di Nicolò.

La ragazza si chiama Sara Mustari, tuttavia non sappiamo se la loro relazione sia ancora in corso e Scalfi potrebbe attualmente essere single. Il campioncino è stato anche legato sentimentalmente con Valeria Filippetti, sua rivale proprio a caduta libera.

I due infatti si sono conosciuti nel dietro le quinte dello show ed hanno iniziato una relazione, terminata nel dicembre dello stesso anno, come confermato dalla Filippetti stessa sui suoi social.

Profilo Instagram

Profili social Nicolò Scalfi, come la maggior parte dei ragazzi della sua età ha anche dei profili social in particolare Instagram. In particolare su Instagram Scalfi ha una fanbase di quasi 100mila followers che lo seguono e lo sostengono.