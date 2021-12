Alessandro Basciano, nuovo concorrente del GF Vip 6, è ricorso anch’esso alla chirurgia estetica? La cifra spesa dal concorrente è davvero esorbitante: cifre da capogiro.

Al giorno d’oggi è sempre più difficile trovare qualche Vip al naturale. Una volta raggiunto il successo, o ancora prima di raggiungerlo, i personaggi principalmente del mondo dello spettacolo optano tutti per dei piccoli interventi estetici. Abbiamo chiari esempi infatti, anche se gli interventi a cui ricorrono principalmente sono: ritocco alle labbra, al naso ed al mento. Inoltre i Vip che hanno una certa età solitamente si rivolgono al chirurgo per eliminare qualche ruga spuntata sul loro volto.

Ad oggi però anche i giovanissimi optano per un miglioramento, nessuno è realmente come appare. Ad accorgersi del misfatto sono proprio i fan sfegatati, attenti al minimo dettaglio. A quanto pare il nuovo arrivato non è scampato agli occhi attenti del pubblico, il quale ha subito individuato le differenze del prima e del dopo. Alessandro, secondo il parere di molti, ha deciso di rifarsi i denti spendendo davvero un capitale. A seguire vedremo il tutto nel dettaglio, l’intervento ai denti è solo uno dei tanti.

Alessandro Basciano, nuovo concorrente del GF Vip, quanto ha speso per i ritocchi?

Il ragazzo è entrato solo pochi giorni fa, nonostante questo ha già attirato verso di sé i riflettori. Il suo comportamento è stato dettagliatamente ripreso dagli occhi attenti delle telecamere sparse per la casa del Grande Fratello Vip. Lui è ormai uno dei protagonisti principali del programma e come ben si sa, la fama porta gioia ed allegria ma anche dispiaceri e negatività. Quando un personaggio pubblico decide di ricorrere ai ritocchi della chirurgia estetica solitamente non comunica il tutto al pubblico, anzi lo nasconde e smentisce la versione.

Alessandro si è fatto strada nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al famigerato programma di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne. Successivamente ha accettato il posto di tentatore a Temptation Island. Grazie a queste sue apparizioni in TV, possiamo affermare con certezza che il ragazzo ha subito vari interventi estetici. Quello più evidente è l’intervento ai denti. Sicuramente Alex Belli era già al corrente del tutto quando lo ha preso in giro chiamandolo “American Smile”.

Il ragazzo non aveva affatto una dentatura così perfetta e per questo ogni suo elemento dell0arcata dentale ha subito un ritocco. Inoltre il vippone prima sveva il diastema, ovvero lo spazio che divide due elementi dentali solitamente centrali. Per ottenere questo incredibile risultato il ragazzo ha optato per l’inserimento delle faccette. Facciamo chiarezza, i sui denti naturali sono stati limati a dovere così da potervi poi incapsulare una faccetta per ogni elemento dell’arcata (arcata superiore e arcata inferiore).

Tenendo conto che, solitamente il costo delle faccette varia dai 1.500 ai 1.800 euro, il ragazzo ha pagato all’incirca 10.000 mila euro. Il ragazzo ha deciso di intervenire pure alle orecchie, poiché queste risultavano troppo “a sventola”, il prezzo dell’intervento potrebbe variare dai 2000 ai 4000 euro.