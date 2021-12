GF Vip 6, trovati escrementi sul letto durante la notte: “Mai vista una cosa così grande”

Scandalo al GF Vip 6, trovati escrementi sul letto. I fan e i concorrenti sono senza parole.

I telespettatori sono rimasti a bocca aperta. Nella casa del Grande Fratello sono stati mostrati escrementi sul letto. Ecco che cosa è successo.

Scandalo al GF Vip, trovati escrementi sul letto

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 non smette di sorprendere. Il reality sta andando alla grande e il merito è senza dubbio del presentatore Alfonso Signorini ma anche dei vipponi che stanno attirando l’attenzione dei telespettatori.

Capaci di creare dinamiche interessanti e succulente, grazie a loro, ogni settimana il game show condotto dal direttore di Chi si conclude con uno share super positivo. I protagonisti di questa edizione si stanno mostrando con tutti i loro pregi e i loro difetti ed è proprio questo loro mettersi a nudo che sta indubbiamente decretando il successo della trasmissione.

Nelle scorse ore è accaduto però qualcosa che non è passato però inosservato. I telespettatori e i concorrenti hanno affrontato una situazione davvero disgustosa: alcuni escrementi sono stati ritrovati sul letto. Chi ha fatto questa cosa così terribile? Tutti sono rimasti senza parole.

Situazione fuori controllo, gieffini e pubblico disgustati e sotto choc

Nelle ultime ore, nel famoso bunker di Cinecittà i coinquilini e i telespettatori si sono ritrovati davanti ad una scena davvero disgustosa: escrementi sono stati ritrovati sul letto e nel corridoio.

Chi si è macchiato di un gesto così disgustoso? Ebbene, i gieffini si sono lamentati più volte con la produzione della presenza in casa e in giardino di numerosi ratti anche piuttosto grossi, che si aggirano indisturbati nel bunker di Cinecittà. Gli escrementi che sono stati ritrovati non solo sul letto ma anche in bagno, in cucina e nel corridoio, sono proprio dei topolini che alloggiano in casa.

I gieffini, disgustati, hanno chiesto alla produzione di risolvere la situazione. È molto probabile che prima delle feste, un super team specializzato in pulizia e disinfestazione entrerà nella casa a sanificare tutto.

Nel frattempo, i vipponi si sono organizzati per fare accurate pulizie prenatalizie. Armati di disinfettanti, scope e stracci si stanno dando tutti da fare per disinfettare la casa.

Non è la prima volta che succede una cosa del genere, anche nelle scorse edizioni i concorrenti avevano spesso lamentato le pessime condizioni igieniche in cui avevano trovato la casa fin dall’inizio. La storia si ripete. Tutti si augurano che la produzione prenderà presto provvedimenti.