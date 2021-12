Antipasto albero di Natale salato: da leccarsi i baffi | Soffice e filantissimo

Come preparare un antipasto albero di Natale sofficissimo e filantissimo, sarà gradito a grandi e piccini e voi farete un figurone!

Ideale per chi desidera fare un antipasto che non richieda molto tempo, ma di grande risultato. Uno spunto semplice e divertente per la tavola delle feste.

Antipasto albero di Natale salato: gustosissimo

Si prepara in pochi minuti, ma è davvero troppo buono questo antipasto albero di Natale salato, estremamente soffice e filante, vediamo cosa occorre per prepararlo e come fare. Si può sostituire la mozzarella con della caciotta di provola ritagliata in grossi cubetti. È inoltre possibile impreziosire ogni pallina con del prosciutto tritato.

Ingredienti

40 Mozzarelline ciliegine (l’equivalente di 4 confezioni)

2 rotoli da impasto pizza (potete utilizzare quello già pronto, oppure 500 gr da fare in casa)

1 uovo (per spennellare)

Origano q.b

1 rametto di Rosmarino (per la decorazione)

Preparazione

Se utilizzate l’impasto già pronto dovrete solo srotolate il rotolo. Al contrario se preparate da soli l’impasto, una volta pronto dovrete usare il mattarello per appiattirlo.

Per preparare il nostro antipasto albero di Natale salato, dovremo tamponare e asciugare con della carta assorbente le mozzarelline, che avremo scolato dall’acqua in cui sono immerse. Quindi va tagliata la sfoglia di pasta per pizza, prima a liste poi a cubetti.

A questo punto con ogni pezzettino di pasta avvolgiamo le mozzarelline e andiamo a creare con le palline così ottenute, una forma ad albero di Natale. Una volta terminata la nostra creazione spennelliamo il tutto con l’uovo sbattuto.

Questo darà al nostro albero una bella doratura, poi arricchiamo la superficie con dell’origano secco. Quindi cuociamo in forno caldo secondo le caratteristiche del nostro forno per circa 15-20 minuti.

Infine è pronto il nostro albero soffice e filante da abbellire e decorare con dei rametti di rosmarino fresco, pronto caldo e fumante per essere portato in tavola!