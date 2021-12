Armando Incarnato ha problemi di natura sessuale? Colpo di scena a Uomini e Donne. Fan senza parole. Ecco che cosa è successo.

Armando Incarnato sorprende tutti. Il chiacchieratissimo cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha problemi di natura sessuale? Finalmente arriva la verità. A parlare è proprio l’imprenditore napoletano che si espone sui social e lascia tutti a bocca aperta.

Armando Incarnato ha problemi di natura sessuale

Tra i protagonisti più chiacchierati del dating show di Canale 5, Uomini e Donne vi è sicuramente Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo, imprenditore e attore napoletano, da qualche anno è la star del salotto dei sentimenti condotto da Maria De Filippi.

Quando è al centro studio ma anche quando è semplicemente seduto nel parterre maschile, indirettamente è sempre il protagonista di polemiche e discussioni. Fino ad ora non è ancora riuscito a trovare la donna della sua vita, quell’amore capace di portarlo lontano dagli studi televisivi.

Ogni signora che è arrivata in studio per corteggiarlo, si è rivelata poi essere completamente distante dai prototipi del cavaliere. Proprio qualche settimana fa, Incarnato è stato al centro di polemiche per un presunto riavvicinamento con la sua ex compagna Jeannette.

Il tutto sembra essersi però dissolto in una bolla di sapone. Nelle scorse ore, il cavaliere si è mostrato sui social e ha voluto condividere con i suoi fan un episodio davvero curioso.

Il cavaliere di Uomini e Donne sbotta sui social

Non trova pace Armando Incarnato che fuori e dentro lo studio di Maria De Filippi continua ad essere al centro di dibattiti e polemiche. Nelle scorse ore il cavaliere si è mostrato sui social e ha voluto condividere con i suoi tantissimi seguitori un episodio particolare che gli è capitato.

L’imprenditore napoletano è stato attaccato sui suoi social da una persona, che per il momento non sappiamo se sia un protagonista del trono over di Uomini e Donne oppure un semplice leone da tastiera, che lo ha accusato di avere problemi di natura sessuale.

La ragione? La sua ostentazione per le auto e le moto. Il cavaliere nel raccontare ai suoi follower queste accuse ricevute, è scoppiato in una sonora risata, non potendo fare a meno di ridicolizzare i giudizi ricevuti che non lo hanno colpito nemmeno un po’. Chi avrà mosso queste accuse così pesanti nei confronti del cavaliere di Uomini e Donne? Armando farà mai nomi? Staremo a vedere.