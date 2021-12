Pressione alta, occhio al freddo: il cuore soffre tantissimo con le temperature basse

Quando pensiamo alla pressione alta occorre ricordare che generalmente la pressione sanguigna è maggiore in inverno e minore in estate.

Un evento dovuto al fatto che le basse temperature fanno restringere i vasi sanguigni.

Occhio al freddo in presenza di pressione alta

Le temperature fredde o i cambiamenti stagionali del tempo possono influenzare la pressione sanguigna? Generalmente la pressione sanguigna è maggiore in inverno e minore in estate.

Le temperature basse fanno sì che i vasi sanguigni si restringano, il che provoca un aumento della pressione sanguigna in quanto è necessaria una maggiore pressione per forzare il sangue attraverso le vene e le arterie ristrette.

In aggiunta al freddo, la pressione sanguigna può anche essere condizionata da un improvviso mutamento del tempo. Questo tipo di variazioni collegate al tempo sono più comuni nelle persone di 65 anni e più.

Metodi naturali per ridurre la pressione sanguigna

Tra le cause stagionali dell’ipertensione possiamo ascrivere anche l’aumento di peso e la diminuzione dell’attività fisica che sono alquanto comuni nella stagione invernale.

Una buona abitudine destinata a ridurre l’ipertensione consiste nel cercare di fare il più possibile un allenamento regolare. Quest’attività seguita n modo costante consente di rafforzare il cuore più forte e renderlo più efficiente nel pompare il sangue.

Le ricerche hanno messo in evidenza come siano sufficienti 150 minuti di esercizio moderato a settimana, per ridurre la patologia e allo stesso tempo migliorare la salute del cuore. In sostanza dovremmo camminare anche solo 30 minuti al giorno.

Diminuire il sale nei pasti

La maggio parte di noi fa un uso selvaggio del sale, troppi anche gli alimenti trasformati e preparati che vengono assunti nelle diete odierne.