Manila Nazzaro devastata per colpa della produzione del Grande Fratello Vip 6. L’ex reginetta scoppia in lacrime. Ecco che cosa è accaduto. Tutti i dettagli.

Manila Nazzaro perde le staffe con gli autori e scoppia in un pianto inaspettato. Cosa sta succedendo all’ex miss Italia?

Manila Nazzaro furiosa con la produzione del GF

Manila Nazzaro è tra le concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip 6. Sempre gentile, sorridente e comprensiva, l’ex miss Italia rappresenta, soprattutto per i più giovani, una saggia consigliera e una presenza importante nel bunker di Cinecittà.

Con grande sorpresa di tutti, la Nazzaro ha annunciato, nelle ultime puntate del GF, la sua intenzione di proseguire il gioco sperando di arrivare alla puntata finale che si terrà il 14 marzo 2022.

Da quando ha fatto questa comunicazione, il suo animo però non è più lo stesso di prima. Manila appare sempre irascibile, triste e malinconica. L’uscita di Aldo Montano, suo grande amico in casa, non ha contribuito sicuramente a rendere più leggera la sua permanenza nel bunker di Cinecittà. Nelle scorse ore però, la gieffina è esplosa, si è arrabbiata con la produzione e poi è scoppiata in un pianto liberatorio. Che cosa le è accaduto?

L’ex miss Italia è devastata, scoppia in un pianto a dirotto in piena notte

Manila Nazzaro sembra essere stufa della sua permanenza in casa. Dopo l’uscita dal reality di Aldo Montano, l’ex miss Italia si mostra sempre malinconica e triste. Nelle scorse ore, però, un episodio in particolare l’ha fatta esplodere.

La reginetta di bellezza si è arrabbiata con la produzione del GF ed è scoppiata in lacrime. Alle 5 del mattino, quando fuori ancora non albeggiava e tutti erano comodamente a dormire, la Nazzaro è stata chiamata dalla produzione in confessionale per commentare gli atteggiamenti di alcuni gieffini.

L’ex reginetta non ci sta, si è inalberata e ha utilizzato delle espressioni, per nulla carine, nei confronti della produzione. Il giorno dopo si è sfogata poi con le sue amiche Carmen Russo e Katia Ricciarelli affermando di essere stanca di questa situazione.

Con tutta probabilità, l’ex miss Italia è stata chiamata alle 5 del mattino in confessionale per parlare del confronto tra Soleil Sorge, Alex Belli e Wendy, la mamma dell’influencer italo-americana intervenuta durante l’ultima puntata del GF Vip 6.

Manila si è detta stufa di essere disturbata anche di notte e costretta a parlare degli altri. Il suo sfogo è stato ripreso dalle telecamere: la regia ha cercato di censurare il tutto ma senza successo.