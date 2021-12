Charlene di Monaco, “Situazione clinica irrecuperabile” | L’ultima richiesta fa piangere i sudditi

By

Da settimane, Charlene di Monaco è ricoverata in una clinica svizzera per imprecisati problemi di salute. L’ennesimo retroscena fa sospettare risvolti drammatici per il destino della principessa triste di Montecarlo.

L’ex modella e nuotatrice, moglie di Alberto, dopo una lunga permanenza estiva in Sudafrica per tentare di riprendersi da disturbi otorino-laringoiatrici, era tornata a Palazzo per raggiungere i figli Jacques e Gabrielle. Durante il soggiorno nel natio Sudafrica, si sospettava un tumore al cervello.

Tornata a Palazzo, però, Charlene non ha retto alla pressione della vita di Corte tanto che lo stesso consorte ha ammesso disturbi di tipo psicofisico di cui soffrirebbe la principessa. Questa ammissione (la prima di Alberto) si è aggiunta a voci circa una dipendenza da psicofarmaci.

La richiesta di Charlene di Monaco “per il bene dei bambini” spaventa

Charlene ha espresso un desiderio per il bene dei suoi figli: “la presenza di una donna a Corte”. E’ stato interpretato come il suo ultimo desiderio da molti per una frase rilanciata dai tabloid francesi.

E’ il segnale inequivocabile di una situazione clinica disperata, irrecuperabile?

Charlene, in sostanza, ha chiesto al suo consorte di garantire una presenza femminile a Palazzo, che la sostituisca per i gemellini che hanno compiuto 7 anni da poco.

Dalle ultime foto pubblicate trapela il fondo di tristezza negli occhi dei suoi bambini e messaggi di amore per Charlene.

Al suo fianco Alberto ha voluto le sorelle Caroline e Stephanie. Caroline, in particolare, che secondo i pettegolezzi sarebbe stata responsabile del crollo nervoso della principessa con i suoi commenti e la sua presenza ingombrante.

Chi sarebbe la nuova donna a Corte?

Molti si chiedono se Alberto si sia portato a casa una donna che colmi il vuoto lasciato da Charlene.

I giornali scandalistici francesi confermano che la richiesta sia partita proprio dalla principessa. Chi mette in dubbio questa richiesta probabilmente sta creando una campagna da cortina fumogena intorno a lei ed alle sue condizioni.

Il dubbio resta: verità o maligne voci di corridoio?

Nel frattempo, anche Alberto di Monaco ha dovuto lasciare i figli soli da cui finora non si è mai separato. Perché? Eventi ufficiali irrimandabili? Ha raggiunto Charlene evitando il clamore mediatico?