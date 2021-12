500 lire, questa moneta buttata nel cassetto dei ricordi vale una tombola | Cifra iperbolica

Certe vecchie lire oppure euro possono sembrare, al primo impatto, dozzinali, normali. Ci vuole un occhio esperto per riconoscere monete (di vecchio o nuovo conio) che potrebbero valere una fortuna per un dettaglio, un difetto, un errore che le rende uniche.

E’ il caso di alcune 500 lire, 2 euro o 1 centesimo di euro che mostriamo di seguito. Vengono quotate e vendute su eBay a prezzi pazzi: certi collezionisti sarebbero disposti a sborsare migliaia di euro per aggiudicarsi queste monete.

Queste 500 lire valgono una tombola

Come evidenziato da Libero, alcune monete non più in circolazione possono valere una tombola: ad esempio, le 500 lire con determinate caratteristiche.

Le monete da 500 lire, difficili da dimenticare, possono talvolta presentare un errore, un’imperfezione.

Dando un’occhiata al mondo del collezionismo, si possono notare monete da 500 lire con le tradizionali facciate che riportano la Repubblica e la piazza del Quirinale. Fin qui, tutto normale se non fosse per un dettaglio: l’immagine risulta decentrata. Un errore che vale 2.800 euro.

Hai queste 2 euro nel cassetto? Valgono una fortuna

Come per le 500 lire, potresti avere nel cassetto certi esemplari di monete da 2 euro. Stiamo parlando della moneta da 2 euro coniata nel 2007 dal Principato di Monaco in ricordo e in onore dell’indimenticabile attrice e principessa Grace Kelly. In circolazione, ci sono 2.000 esemplari di questa moneta.

Il prezzo è variabile: ogni singola unità potrebbe valere tra i 2.000 e i 2.500 euro. Al di là del valore commemorativo, queste monete da 2 euro hanno una qualità superiore, quindi vengono quotate di più.

La moneta da 1 centesimo che tutti vorrebbero possedere

Oltre alle 500 lire e alle 2 euro descritte, esiste una particolare moneta da 1 centesimo che vale una tombola: i collezionisti la pagherebbero fino a 50.000 dollari (44.000 euro circa). Si tratta di una moneta in cui è raffigurata una quercia. Ha caratteristiche peculiari: il colore è giallo, non rame perché è stata realizzata con l’acciaio delle monete da 10 centesimi.