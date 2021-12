È indispensabile, prima di far partire i termosifoni, effettuare la pulizia interna dei radiatori per aumentarne la loro efficienza e la loro funzionalità.

Con l’inverno ormai arrivato, li riscaldamento è indispensabile per difendersi dalle basse temperature. Pertanto, ogni momento è l’ ideale per mettere a punto i radiatori e sfruttare il sistema di riscaldamento nei mesi freddi.

Si deve tenere in considerazione che i radiatori possono rimanere in funzione per molte ore quando fa freddo, ed è possibile che raccolgano una grande quantità di polvere nel corso di tutta l’estate in cui non sono stati utilizzati. Per questo motivo è importante sbarazzarsi della sporcizia che si trova in essi prima di riattivarli.

Come pulire a fondo i termosifoni

Le operazioni di pulizia dovrebbero avvenire in un momento in cui i radiatori sono inattivi quindi si raccomanda di farlo in autunno, prima di collegarli.

Per raccogliere più facilmente la sporcizia meglio coprite la zona circostante i radiatori con vecchi giornali o con delle pezze umide da posizionare sul pavimento.

Nel momento di spolverare, bisogna tener conto delle parti posteriori dei radiatori, cioè quelle che si appoggiano al muro.

Per raggiungere gli angoli più stretti sono presenti sul mercato delle spazzole speciali.

La loro forma speciale restringe il passaggio all’interno del termosifone e permette di raggiungere tutte le fessure.

È anche possibile posizionare un panno umido al di sotto del radiatore e un altro alle spalle del muro. A questo punto si soffia aria calda con un asciugacapelli contro di esso, che soffierà in giù e dietro il radiatore tutta la polvere catturata dall’umidità dei panni bagnati..

Spurgare i radiatori

Posizionare un recipiente al di sotto della valvola di spurgo che di solito si trova accanto al termostato o sotto la vite sul lato del radiatore. Ruotare la vite o la valvola di un quarto di giro e far defluire l’aria finché non si vede fuoriuscire l’acqua torbida. Quindi occorre chiudere la valvola e spostarsi al radiatore seguente. Partite dai radiatori più vicini alla caldaia e, in caso di casa a due piani, partite dal piano inferiore.