Se vogliamo scongiurare un possibile picco glicemico, occorre seguire una dieta sana, un corretto programma alimentare oltre a dell’esercizio fisico.

Una raccomandazione particolarmente necessaria per le persone con diabete di tipo 2, in quanto sono maggiormente più a rischio perché solitamente hanno più grasso corporeo di quanto dovrebbero.

Picco glicemico, in cosa consiste

I medici sono concordi nell’affermare che si deve evitare il picco glicemico, ma in cosa consiste?

Il picco glicemico è la rapidità con cui lo zucchero arriva nel sangue, in questo caso arriva rapidamente il picco glicemico.

Se invece lo zucchero arriva lentamente, in maniera morbida, non ci troveremo davanti ad un picco glicemico, ma in realtà sia avrà una curva glicemica.

La differenza e sostanziale in quanto ogni volta che si presenta nell’organismo, questo legge come una tossicità la quantità di zuccheri che assumiamo rispondendo i conseguenza.

Se la quantità di zuccheri è elevata il nostro corpo è costretto a mandare in circolo insulina.