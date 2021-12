Originaria dello Sri Lanka la cannella in polvere e non, è ampiamente utilizzata in molte cucine, compresa quella mediterranea.

Il profumo e il sapore della cannella sono inconfondibili.

Come usare la cannella in polvere

Lo avreste mai creduto che una spezia come la cannella è in grado di apportare benefici non solo per noi, ma anche per le nostre piante? Ebbene è davvero così

Come fungicida

Oltre ad essere più economico di molti prodotti fatti in laboratorio, la cannella come fungicida è del tutto ecologica e naturale. In effetti in primavera e all’inizio dell’estate, nel momento in cui le temperature iniziano a salire e con la presenza di un eccesso di umidità nell’aria, è facile che delle piante possano subire le aggressioni di funghi.

Questo è facile che si presenti in aree con poco flusso d’aria o ventilazione. Se da un po’ di tempo avete notato la presenza di certe macchie nere o bianche o di una patinatura sulle vostre piante, sia sulle foglie che sugli steli o sul terreno, vuol dire che stanno subendo l’attacco di fungi o parassiti.

Al posto di utilizzare degli antiparassitari, possiamo cospargere delicatamente la polvere di cannella sulle parti colpite dal fungo. Se passate circa 48-72 ore il fungo è ancora presente si potrà ripetere l’applicazione senza temere di fare danni in quanto la polvere non danneggerà la pianta, tutt’altro.

Tiene lontane le formiche

Un insetto che non ama molto la cannella sono le formiche, quest’ultime hanno l’abitudine di “viaggiare” insieme ai funghi. Anche in questo caso la cannella in polvere potrebbe risolvere il problema in modo naturale.

Cannella per talee

Per scongiurare un possibile fallimento, in caso di talee e aumentare le possibilità che la talea diventi una nuova pianta sana è impiegare un agente radicante naturale, che stimoli la crescita delle radici alla base dello stelo.

In questo caso la cannella, ha la capacità di agire come agente radicante. In più oltre ad essere più economico dei preparati chimici è ecologico al 100%!

Per farlo si dovrà versare in mezzo litro d’acqua, un cucchiaio di cannella e volendo anche due aspirine macinate. Lasciate il preparato mezza giornata, poi immergi le talee per un paio d’ore, prima di piantarle.