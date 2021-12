By

Lulù Hailé Selassié è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Lucrezia Hailé Selassié

La principessa Lucrezia Hailé Selassié, meglio nota come Lulù, è una delle tre principesse di origini Etiopi che partecipano alla sesta edizione del Grande Fratello Vip .Il padre è Giulio Bissiri alias Aklile Berhan Makonnen Hailé, che è attualmente coinvolto in un procedimento penale e detenuto in Svizzera. Lulù e le sue due sorelle, Clarissa e Jessica, si definiscono principesse direttamente discendenti dalla dinastia Etiope Selassié. Tuttavia proprio la discendenza è stata oggetto di polemiche e dubbi.

Dove è cresciuta Lulù?

Insieme alle sorelle, Lucrezia cresce tra l’Italia e l’Inghilterra. Attualmente Lulù vive a Roma, precisamente in Piazza Di Spagna, dove possiede vari domestici e maggiordomi che si occupano di tutte le sue esigenze, comprese il make-up, l’hair style e tutto ciò che ella desidera.

Lucrezia Hailé Selaissé si è laureata alla John Cabot University, nella Capitale. Tuttavia le sue passioni sono l’arte, la moda e soprattutto la musica. Come la sorella Jessica infatti Lucrezia sogna una carriera nel mondo della musica.

Dopo essere entrata nel reality condotto da Alfonso Singorini, Lucrezia Hailé Selassié ha parlato molto della sua infanzia. Infatti la principessa Etipoe ha affermato di aver subito ostracizzazione e discriminazioni da parte dei suoi coetanei quando era piccola.

In lacrime la Selassié ha raccontato di aver cercato in tutti i modi di guadagnarsi delle amicizie senza successo. Inoltre ha confessato di aver subito anche discriminazioni per il colore della pelle. Una volta entrata nella casa del GF, tuttavia, Lulù è sembrata molto determinata ed ha subito colpito Alfonso Signorini e le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Lulù Hailé Selassié, profilo social

Molte delle informazioni che conosciamo sulla principessa Lulù le si apprendono anche dai suoi canali social come Instagram. Lulù è infatti molto attiva su Instagram, dove possiede una pagina seguita da più di 6mila follower, un numero certamente destinato a crescere dopo la sua partecipazione alla sesta edizione del GF Vip.

Lucrezia è comunque molto attiva sui suoi canali social, dove non perde mai occasione di scrivere e condividere foto, video e storie che riguardano le sue attività e la sua vita quotidiana. Spesso la Selassié interagisce anche con il suo pubblico di followers che la seguono e commentano il materiale da lei postato.