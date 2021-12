Frigorifero, mai mettere frutta e verdura nei piani alti | Da non fare mai

Lo riempiamo a volte a casaccio, secondo il ripiano libero, ma il frigorifero da una sua specifica collocazione per ogni alimento, cotto o crudo che sia.

Nel frigorifero vengono riposte un’ampia varietà di alimenti e non tutti devono essere conservati alla stessa temperatura.

Cosa non va conservato nei piani alti del frigorifero

La corretta organizzazione del frigo ci consente non solo di conservare gli alimenti più a lungo, inoltre questo preverrà la crescita di batteri e una possibile contaminazione incrociata che può essere all’origine di una intossicazione alimentare.

In primo luogo non si dovrebbe mai sovraccaricare il frigorifero. Questo in quanto l’aria fredda deve poter circolare tra gli alimenti per mantenerli a una temperatura di almeno 5° C.

Se negli alimenti confezionati, le informazioni che compaiono sull’etichetta in maniera leggibile ci danno indicazioni su come conservare gli alimenti, peer i prodotti freschi esistono regole che seguono l’igiene e il buon senso.

Conoscere l’esatta impostazione della temperatura del frigo è importante per diversi motivi, quella ideale va da un minimo di 4°C ad un massimo 6°C.

Come posizionare gli alimenti freschi

Non tutte le zone del frigo si raffreddano allo stesso modo, poi occorre sapere che c’è differenza tra frigorifero statico o ventilato. Al contrario per i total NoFrost la temperatura resta la medesima ovunque. Ma allora come si dovrebbero sistemare i vari cibi nei ripiani del frigorifero?

Quello che si deve sapere e dove va riposta la frutta e la verdura sui ripiani del frigorifero:

nella parte inferiore nei cassetti andrebbe riposta la verdura e la frutta.

Questo perché potrebbe essere sporca o avere ancora attaccati residui di terra

Poiché la verdura arriva dalla campagna se posta in alto la terra potrebbe sporcare il frigo, quindi tutta la frutta e la verdura va in basso.

Nei primi ripiani dopo i cassetti vanno poste la carne, il pesce e i formaggi.

Mentre nella parte più alta mettiamo i cibi cucinati, ovviamente chiusi in appositi contenitori

La cosa fondamentale da ricordare è di pulire questo elettrodomestico almeno una volta al mese con acqua e aceto.