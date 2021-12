By

La Zuppa inglese è un dolce molto amato, fatto di pan di spagna o savoiardi inondati nell’alcol, ricoperti da una gustosa crema pasticcera.

Molti rivendicano come propria la ricetta, così come sono diverse le ipotesi circa le sue origini anglosassoni. Tuttavia c’è chi afferma che sia un dolce nato in Italia.

Zuppa inglese di Cracco

Potrebbe sembrare all’apparenza difficile da fare, considerata la lunghezza della ricetta…in realtà è tutt’altro che complessa. Vale la pena provare pr assicurarsi una specialità fatta in casa per i giorni di festa che ci attendono!

Ingredienti per 6 persone

Ingredienti per il pan di Spagna

250 gr di farina 00

300 gr di zucchero

8 uova intere

100 gr di fecola di patate

8 gr di lievito

1 bustina di vanillina

Ingredienti per la crema al cioccolato

150 gr di tuorli

80 gr di zucchero

125 gr di latte

10 gr di cacao in polvere

10 gr di cioccolato fondente

15 gr di farina 00

Ingredienti per la crema pasticciera

200 gr di latte

120 gr di zucchero

180 gr di tuorli

150 gr di panna

18 gr di farina 00

1 stecca di vaniglia

Ingredienti per la bagna

150 gr d’acqua

150 gr di zucchero

70 gr di alchermes

Preparazione

Innanzitutto è necessario approntare il pan di spagna: sbattere le uova con lo zucchero fino a renderle spumose. Non appena è pronto, rimuoverlo e ritagliarlo a strisce.

Per preparare la bagna dovremo portare a bollitura in un pentolino l’acqua con lo zucchero. Passato circa un minuto spegniamo la fiamma e uniamo l’alchermes lasciando il tutto da parte.

Passiamo alla preparazione della crema al cioccolato, portando a bollitura il latte. In una ciotola mettete i tuorli, lo zucchero, la farina ed il cacao. Fuori dal fuoco, nel pentolino del latte, unite e versateci dentro il contenuto della ciotola e accendete nuovamente il fuoco e fate cuocere altri 3 minuti.

Passato il tempo levate dal fuoco ed unite il cioccolato a pezzettini, facendolo sciogliere. Infine una volta tiepido ponete una pellicola a contatto, e mettete in frigorifero.

Per la creazione della crema pasticcera si dovrà far bollire il latte con la stecca di vaniglia aperta e la panna. In un tegame basso unite i tuorli e lo zucchero lavorando con le fruste, unendo poi la farina.

Quindi eliminate la stecca di vaniglia dal latte, spegnete il fuoco ed aggiungete il contenuto del tegame basso, mescolando e cuocendo altri 3 minuti.

Una volta tiepido coprite con la pellicola a mettete in frigo.

Una volta che le creme si saranno raffreddate potremo comporre il dolce: posizionando in basso la crema pasticcera e passate allo strato di pan di Spagna a fette. Con un pennello da cucina spennellate la bagna, e di seguito unite uno strato di crema al cioccolato e poi di nuovo il pan di Spagna fino a riempire il vostro stampo decorando a piacere. Potete servire dopo averlo lasciato in frigo qualche ora.