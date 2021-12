Monica Bellucci: età, compagno, ex marito, figlia, lavoro e vita privata

Monica Bellucci, non c’è dubbio che sia una delle attrici e modelle Italiana maggiormente apprezzate. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Monica Bellucci

Monica Bellucci nasce il 30 settembre 1964 in Umbria, precisamente a Città di Castello, in provincia di Perugia. Da giovane non sogna, come altre sue coetanee, un futuro nel mondo della moda ma di diventare avvocato.

Termina infatti gli studi classici e si iscrive a giurisprudenza. La carriera di modella, inizialmente almeno, è per Monica soltanto un modo per mantenersi gli studi. La carriera da modella, però la assorbe ben presto completamente, tanto che la Bellucci lascerà gli studi per dedicarvisi a tempo pieno.

Nel 1988 si trasferisce a Milano ed entra a far pare della prestigiosa agenzia ”Elite”, da questo momento in poi, la sua carriera sarà un susseguirsi di successi e riconoscimenti. Durante la sua Carriera la Bellucci ha collaborato con i più importanti brand di moda mondiali, ha conquistato tantissime volte la copertina delle più prestigiose riviste del settore, ed ha realizzato servizi fotografici per i migliori fotografi del mondo del fashion. La carriera di Monica Bellucci non si è però fermata soltanto alla moda. La modella Italiana ha infatti debuttato nel mondo del cinema nel 1991 nel film ”Vita coi figli”, assieme a Giancarlo Giannini.

La carriera cinematografica di Monica Bellucci prosegue con una serie enorme di titoli di grande importanza, tra i quali ricordiamo Dracula di Francis Ford Coppola, La Passione di Cristo di Gibson ed il colossal ”Matrix Reloaded” dei fratelli Wathowski.

Chi è l’ex marito di Monica Bellucci?

Nel 1996 Monica conosce Vincent Cassel, attore Parigino, con cui si legherà sentimentalmente. Monica e Vincent si sposeranno nel 1999 e dalla loro unione nasceranno due figlie, Deva e Leonie Cassel. La loro storia però terminerà, secondo alcune voci non confermate a causa dell’infedeltà di lui.

Attuale Compagno.

La Bellucci è attualmente legata a Nicolas Lefebvre, di ben 18 anni più piccolo di lei. Nicolas è uno scenografo Francese nonché proprietario di una galleria d’arte a Parigi. Lefebvre ha già una figlia e si è legato con la Bellucci nel 2020. I due sono anche stati fotografati insieme a Sanremo 2020.