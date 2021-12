La melanzana non è una verdura: che cosa contiene al suo interno

La melanzana la si trova in commercio di forma variabile che può andare da sferica a ovoidale, ma anche oblunga solitamente di colore un violaceo più o meno intenso.

Non è insolito trovarle bianche con bande violacee, ma anche gialle, arancioni o addirittura bianche e nere.

Melanzana frutta o verdura?

Le troviamo tra gli ortaggi e la verdura, accatastate tra peperoni, pomodori o zucchine, senza ombra di dubbio lontano dalla frutta, eppure ne fa parte, contrariamente a quanto ognuno di noi penserebbe.

Le sue origini

La melanzana è un vegetale proveniente dall’India, la cui coltivazione risale a duemila anni prima di Cristo. In seguito, la produzione e il consumo di questo cibo salutare si sono diffusi in Cina e in Birmania.

Della melanzana ne parla già in un trattato di botanica medica nel 1° secolo. I latini usavano chiamarla mala insana, in quanto secondo le credenze del periodo, la melanzana alterava l’uomo predisponendolo alla lussuria. La melanzana era anche nota come amoris poma.

Nonostante la sua cattiva reputazione la melanzana vede la penisola iberica farne uso un buon culinario. Della coltivazione di questo frutto c’è traccia nei giardini levantini e andalusi nell’alto medioevo.

Il nome melanzana proviene dal persiano badingana, una voce che appare con ritardo in spagnolo.

Frutta con seme

La melanzana ha la polpa soda e morbida di colore bianco, al suo interno sono presenti numerosi semi commestibili dello stesso colore. La polpa può essere mangiata come verdura, fritta o affettata in pastella.

Ha un’alta percentuale di acqua, ed un basso contenuto in carboidrati, proteine ​​e lipidi. Una volta cotto e sbucciato questo frutto è molto digeribile, questo frutto perché di frutto si tratta, contrariamente a quanto spesso si crede, viene solitamente raccolto quando non è ancora maturo. Questo per evitare che produca un sapore amaro, per la crescita dei semi e la durezza della pelle.