Gianluca Vialli, il tumore è tornato: “Spero che mi potrete ancora vedere” | Gelo in studio

Gianluca Vialli e la straziante dichiarazione che fa preoccupare tutto i suoi fan e le persone a lui care: il tumore è tornato. Dopo le sue parole cala immediatamente il gelo in studio durante il collegamento.

Il grande ex calciatore e attuale allenatore ha deciso di condividere con tutti i suoi van una drammatica notizia che ha lascito tutti senza parole. Le confessioni rivelate con un velo di tristezza portano con sé una verità inaspettata che ha colpito tutti. Quando si trattano certi argomenti è doveroso portare rispetto e ascoltare ciò che ci viene rivelato. Confessare una cosa del genere non è facile, soprattutto se davanti a sé si ha una vasto pubblico. Solitamente infatti si preferisce mantenere alti i livelli di privacy, tendo riservate queste dichiarazioni.

L’allenatore però ha deciso di divulgare questa informazione poiché molti suoi fan tengono molto a lui e gli è parso doveroso informarli sulle sue condizioni di salute. Inoltre queste rappresentano perfino una valvola di sfogo per lui stesso, ha infatti prontamente ringraziato per la domanda che gli è stata posta e per l’attenzione a lui rivolta.

La straziante dichiarazione di Gianluca Vialli: le sue parole riguardo la malattia

L’ex attaccante ha dietro le sue spalle anni e anni di esperienza, l’abbiamo visto rincorrere i suoi sogni donandoci gioie e sorrisi. Molti sono infatti i suoi fan, i quali lo stimano e lo seguono tutt’oggi. Nelle ultime ore però ha alleggerito il peso portato sulle spalle condividendo con questi ultimi una straziante rivelazione. Quella che doveva essere una semplice intervista infatti si è rivelata una particolare confessione.

“L’ospite indesiderato è sempre con me, ogni tanto è un pochino più presente, a volte meno. [..] Speriamo mi possiate sopportare ancora per tanti anni e grazie per avermelo chiesto, ma sono fiducioso ed ottimista. Sono circondato da persone che mi danno forza e coraggio e non finirò mai di ringraziarli.”

Queste sono le sue parole dichiarate in un’intervista rilasciata ad un emittente televisiva della sua città d’origine, ovvero Cremona1. Il conduttore, sentendo queste dichiarazioni, non ha potuto far altro che ascoltare in silenzio sperando con lui che le sue condizioni di salute possano in qualche modo migliorare.

È tornato il tumore a Gianluca Vialli 🥺🙏 pic.twitter.com/bBt5qxGJmz — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 19, 2021

Sul web, tutti i suoi fan hanno speso un minuto del loro tempo per incoraggiarlo a non mollare, restando accanto a lui anche se solo virtualmente.